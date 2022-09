Colima entre las 10 entidades con más mujeres víctimas de violencia

*De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del Inegi.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El estado de Colima se encuentra entre las 10 entidades del país con “mayores prevalencias de violencia hacia las mujeres”, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del Inegi.

Según dicha Encuesta del Inegi siete de cada 10 mujeres (70.1%) mayores de 15 años en el país, es decir, 35.4 millones, han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida, lo que representa un incremento de 4.1% respecto de 2016.

Por entidad federativa, los estados con las mayores prevalencias de violencia son: Estado de México (78.7%), Ciudad de México (76.2%), Querétaro (75.2%).

Le siguen Colima, Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Sonora, Yucatán y Chihuahua con porcentajes mayores a 70%.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del Inegi, 42.8% fueron violentadas en los últimos 12 meses, lo que equivale a 21.5 millones de mujeres.

Del total de mujeres que han tenido alguna relación de pareja, 8.7 millones ha vivido alguna situación de violencia física y/ o sexual por parte de ésta y 35.2% tuvo daños físicos como consecuencia.

Los más frecuentes fueron moretones o hinchazón (30.3 %); hemorragias o sangrado (4.9 %); cortadas, quemaduras o pérdida de dientes (4.4 %); hospitalizaciones u operación (3.5 %) y fracturas (3.0 %).

Pese al alto número de víctimas de violencia psicológica (51.6%) sexual (49.7%), física (34.7%) y económica o patrimonial (27.4%) un alto porcentaje sigue sin denunciar.

En específico, de las mujeres que vivieron agresión física y/o sexual, apenas entre un 4.3% y un 13.1% denunciaron.

“La principal razón para no buscar apoyo, atención o denuncia en todos los ámbitos es la normalización de la violencia, como lo muestra el porcentaje de mujeres que indica no haber denunciado o solicitado apoyo por considerar que se trató de algo sin importancia que no le afectó; este porcentaje va de 43.1% en el ámbito escolar a 27.7% en el ámbito de la relación de la pareja”, explicó el Inegi,

Entre las razones para callar, sin embargo, también están el miedo a las consecuencias o las amenazas, la vergüenza, o no saber cómo y dónde denunciar.

Al presentar los resultados de la ENDIREH, el Inegi señaló que tanto a lo largo de su vida como en los últimos 12 meses las mujeres han sufrido mayor violencia en el ámbito comunitario.

Según la encuesta, la violencia sexual es la de mayor prevalencia en el ámbito comunitario tanto a lo largo de la vida con 42.2% como en el periodo de los 12 meses previos a la encuesta con 20.2% y los desconocidos son los principales agresores.