Colectivo exhorta a familiares de desaparecidos a realizarse prueba de genética

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Candelaria Huerta Pizano, representante del Colectivo solidario de búsqueda de personas desaparecidas en Colima, reconoció que se han estado hallando víctimas “desgraciadamente sin vida”, por lo que las autoridades pidieron al colectivo su apoyo para llegar a las personas que tengan un familiar desaparecido, que no han hecho denuncia y tampoco quieran hacerla por temor.

En ese sentido, se les explica que el examen de genética es importante y se les pide que confíen en el colectivo para acompañarles a hacer el procedimiento, “nosotros no lo hacemos, simplemente le damos la confianza al familiar de que no pasa nada, que no están haciendo nada malo, solo están colaborando a la búsqueda sin vida de su familiar, sin hacer denuncia ni meterse en problemas como ellas dicen”.

Destacó que quienes no hacen denuncia, su argumento siempre es el miedo pero el examen de genética es de gran ayuda para seguir localizando personas y entregarlos al familiar sin que vayan a la fosa común.

Huerta Pizano advirtió que ya hay varios casos en que no localizan al familiar de alguien encontrado y se tienen que ir a la fosa común, “eso es lo que no queremos, porque después el familiar se hace el ADN y es muy difícil poderlos recuperar”.

Dentro de las recomendaciones, mencionó que es necesario hacerse el examen genético cuando ya tiene una semana sin saber de la persona, aunque no hagan la denuncia, “que lo mejor sería la denuncia porque ya van a tener una carpeta para darle seguimiento y en su momento que se encuentre ya saben a quién hablarle”.