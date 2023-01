Chuy Corona hace historia en la Liga MX a sus 42 años

CN COLIMANOTICIAS

México.- Una de las leyendas cementeras cumple hoy 42 años y lo celebró con el Diario de los Deportistas, con pastel incluido. Si su historia ya era digna de elogios, ahora José de Jesús Corona será un caso de esos únicos en la Liga MX. Muy pocos futbolistas han logrado permanecer en óptimas condiciones, a gran nivel y como todo un referente en dicha edad. De hecho será apenas el tercero en conseguirlo. El capitán de Cruz Azul entrará a una selecta lista que únicamente contados jugadores pueden presumir y que su posición bajo los tres postes, además de un gran estado físico, le han podido otorgar.

“Me encuentro muy contento y feliz de llegar a esta edad y mantenerme activo. Agradezco mucho las palabras y comentarios hacía mi profesión. He disfrutado cada momento, también próximamente cumpliré 20 años de carrera en Primera División. He tratado de aprovechar cada minuto que tengo y las oportunidades que se me están brindando”, dijo el veterano guardián.

“Se dice sencillo decirlo con palabras, pero para conseguirlo ha sido con mucho esfuerzo. He tenido perseverancia, he sido resiliente en momentos complicados. Estoy agradecido con toda la gente que me ha ayudado, todos los entrenadores que he tenido, mis compañeros, las personas más cercanas y mi propia familia. Sin ellos no podría estar todavía en activo. Han sido parte fundamental de todo mi esfuerzo”, añadió con una gran sonrisa que no pudo disimular.

Sólo el famoso Óscar Pérez, en un pasado reciente, y el español Martín Ventolrá, entre lo amateur y profesional, en la década de los 40, pudieron hacer algo parecido. Chuy ya superó los retiros longevos de guardametas como Oswaldo Sánchez, Miguel Calero y Sergio Bernal, quienes lo hicieron al entrar a los cuarenta años.

JUGADORES EN LIGA MX CON 42 AÑOS O MÁS

Óscar Pérez: 44 años (Último partido con Pachuca en 2018)

Martín Vantolrá: 43 años (1937-1949)

Jesús Corona: 42 años (Jugador en activo)

“Me llena de orgullo saber que me puedo mantener en activo a mi edad. Es de reconocimiento el saber que te puedes mantener en el máximo circuito y en el profesionalismo, no hay imposibles, pero sí mucho trabajo y dedicación, esfuerzo y compromiso. Sobre todo que disfruto mucho esta profesión”, aseguró.

JUGADORES CON MÁS PARTIDOS OFICIALES EN LA HISTORIA DE CRUZ AZUL

Julio C. Domínguez 638 2006-2023

Ignacio Flores 551 1975-1989

Jesús Corona 486 2009-2023

Óscar Pérez 463 1993-2008

Por si fuera poco, Corona ya es el portero con mayor longevidad en el arco celeste y en próximas semanas cumplirá 500 partidos oficiales con el club que tanto quiere y donde llegó hace casi 15 años. Su nombre está inscrito con letras de oro en los rumbos de Xochimilco, eso es un hecho.

LOS FUTBOLISTAS CON MÁS PARTIDOS (LIGA MX)

Óscar Pérez 741 Oswaldo Sánchez 725 Benjamín Galindo 706 Juan P. Rodríguez 685 Jesús Corona 653 Rodrigo Ruiz 638 Adolfo Ríos 635

“Algo que me puede caracterizar para lograr todo esto es que he sido constante en ser comprometido con mi trabajo. Es algo que me caracteriza bien, siempre he buscado aprender a pesar del tiempo que llevo como profesional. Tengo esa humildad de seguir aprendiendo y es muy importante”, finalizó.

TRAYECTORIA DE CORONA EN LIGA MX

Atlas 47(PARTIDOS) 2003-2004

Tecos 168 (PARTIDOS) 2004-2009

Cruz Azul 438 (PARTIDOS) 2009-2023

Con información de ESTO