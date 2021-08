Banco del Bienestar deja de otorgar créditos; uno de cada cinco no los pagan

* Si no da crédito entonces cuál es su función, si ya no presta y sólo capta dinero, no va a llegar lejos, porque la gente ahorra para buscar créditos”: Especialista

México.- El índice de morosidad del Banco del Bienestar (Banbien), que indica el nivel de cartera vencida o créditos que han incumplido su pago durante al menos tres meses, se ha incrementado desde hace un año hasta alcanzar al cierre de junio su mayor nivel desde octubre de 2019.

De acuerdo con el reporte financiero del segundo trimestre de la institución financiera, el índice de morosidad se ubicó en 19.9 por ciento, es decir, uno de cada cinco créditos no se están pagando.

El alza en el impago de créditos del banco puede estar ligado a la crisis por la pandemia, opinó Ángel García, director de Instituciones Financieras de HR Ratings.

De acuerdo con el especialista, la banca de desarrollo, al igual que los bancos comerciales, han sufrido las consecuencias de la crisis que han llevado a los clientes a no poder pagar los financiamientos vigentes.

En el caso del Banco del Bienestar, la institución financiera dijo que se trata de créditos que arrastra desde que era el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

“El Banbien nació a mediados del 2020. Desde entonces, las políticas de Bansefi dejaron de estar vigentes (…) No es un banco de primer piso:, por el momento, no otorga créditos”, respondió la institución liderada por Diana Álvarez Maury.

Entre el segundo trimestre del año pasado y el mismo periodo de 2021, el crédito vigente del banco disminuyó cerca de 15 por ciento, equivalente a 465 millones de pesos.

Sin embargo, en el mismo periodo, la cartera vencida aumentó 124 por ciento.

De acuerdo con el analista de HR Ratings, puede que el Banco del Bienestar no esté dando nuevos créditos, pero advirtió que los que están activos están cayendo en incumplimientos.

Al respecto, Pablo Cotler, académico del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, cuestionó que el banco haya dejado de dar créditos como parte de su política.

“Si no da crédito entonces cuál es su función. Si ya no presta y sólo capta dinero, no va a llegar lejos, porque la gente ahorra para buscar créditos”, opinó el especialista de la Iberoamericana.

