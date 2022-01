Ayuntamiento de Villa de Álvarez municipaliza colonia Santa Sofía

*Previamente se había hecho la municipalización de Villa Fuentes y El Haya

CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- Por unanimidad, el Cabildo Villalvarense aprobó el dictamen de municipalización del Fraccionamiento Santa Sofía, en sesión celebrada en el jardín de ese asentamiento.

Luego de que la Regidora Sofia Peralta, presidenta de la Comisión de Asentamientos Humanos, presentara el dictamen de municipalización, la Presidenta Municipal Tey Gutiérrez señaló que alrededor de 70 colonias en Villa de Álvarez están pendientes de ser municipalizadas.

Apuntó que con la municipalización, servicios públicos como la recolección de basura, el alumbrado, las vialidades y el mantenimiento de las áreas verdes serán responsabilidad del Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

Manifestó que su gobierno no es de excusas ni justificaciones, pues si antes se negaban a arreglar el alumbrado público porque no había grúa, ya hay grúa; si antes no se prestaban los servicios públicos en las colonias porque no estaban municipalizadas, ahora estamos municipalizándolas para no tener pretextos con los vecinos.

En ese sentido, el Regidor Adrián López indicó que los vecinos no deberán buscar más al constructor para reclamar los servicios públicos, pues la responsabilidad es ya del Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

El Síndico José Santos Dolores, aseguró que el Ayuntamiento cumple con hechos su palabra, pues el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 establece el objetivo de municipalizar todas las colonias de la Villa, mismo que ha empezado en los fraccionamientos Villa Fuentes, El Haya y Santa Sofía.

En el fraccionamiento Santa Sofía, la municipalización de sus etapas 9 y 10 se aprobó porque su desarrollador concluyó en su totalidad y a satisfacción del Ayuntamiento las obras de urbanización, así como edificado y aprovechado el 50% más uno del suelo urbanizado.

A la sesión del Cabildo celebrada en el jardín del Fraccionamiento Santa Sofía asistieron vecinas y vecinos, que en su representación Mauro Aguirre Pérez, líder de la colonia, expresó su gusto por haberse concretado el trámite de la municipalización, pues durante la pasada administración no fue atendida la solicitud.