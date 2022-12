Ayuntamiento de Manzanillo realizará un Operativo Vial Especial por el fin de año

CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Para ofrecer seguridad y tranquilidad en la ciudad por las celebraciones del fin de año, el Ayuntamiento de Manzanillo, a través de la dirección de Policía Vial, montará un Operativo Vial especial debido a las concentraciones de personas que provoca esta época del año.

De acuerdo con el director de esa corporación Hendel Vizcarra, dijo que es muy importante que se considere evitar en mayor medida el uso de vehículos para dirigirse hacia algún punto de la vía pública, respetar los señalamientos viales, no tapar cocheras, no estacionarse en lugares para discapacitados y no conducir si se ha tomado bebidas alcohólicas.

Detalló que este operativo especial, estará en activo en el centro de la ciudad, en las calles Carrillo Puerto, Juárez, Morelos, Avenida México y también por todo el boulevard Miguel de la Madrid, desde Olas Altas hasta Las Brisas, en donde habrá personal pie-tierra para el control vial, “es un dispositivo preventivo, con la finalidad de que el tránsito fluya sin problemas”.

Recomendó atender las indicaciones que darán los agentes de tránsito y el uso del transporte público para evitar y reducir los congestionamientos viales.