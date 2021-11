AUNQUE USTED NO LO CREA

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Los antecedentes delictivos de Jorge Luís Preciado Rodríguez se remontan al año 2003 cuando robó cientos de miles de pesos de los recursos financieros destinados a la campaña electoral 2003 del Partido Acción Nacional en el estado. Luego, en abril de 2005, participó en la desviación de 55 millones de pesos que originalmente serían destinados al denominado Programa de Vivienda Rural del Gobierno Federal, para destinarlos a la campaña electoral en 2006 del candidato del Partido Acción nacional a la Presidencia de la República, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.

Mención aparte merecen los moches multimillonarios que recibió cuando cobró como senador de la República y diputado federal a cambio de aprobarle todo al expresidente Enrique Peña Nieto, y del Ramo 23. Recientemente, vendió la alcaldía de Tecomán que tenían ya perdida Elías Antonio Lozano y los empresarios que pagaron la operación.

Después de tanta triquiñuela, Preciado Rodríguez ahora intenta tomar por asalto el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima a través de su dulcinea Dania Ivette “Miss Walmart” Puga Corona a la que manejaría como marioneta en la presidencia de este, tal y como lo hizo a placer con su exyerno Miguel Alejandro “El Mono” García Rivera. Para no dejar duda de su patrocinio político a la mujer, impuso como candidato a Secretario General a su propio asistente Adrián Landa Macedo.

Con sus actitudes y comportamientos a todas luces contrarios a la ética política, a la civilidad, al respeto a la persona humana, al libre juego democrático, a la justicia, la equidad y el servicio a los demás, el oportunista Jorge Luís Preciado Rodríguez provocó en los últimos años el alejamiento de valiosos militantes panistas que el domingo 18 de diciembre próximo tendrán la oportunidad de cobrarle en las urnas las afrentas que durante mucho tiempo les infringió impunemente.

Gandaya a más no poder, Jorge Luis pretendió la alcaldía de Manzanillo siendo oriundo de Coquimatlán y vecino de Villa de Álvarez. Con sus conocidas malas artes, logró hacerse de la candidatura, pero los porteños lo rechazaron a golpe de votos propiciándole su cuarta derrota electoral. La primera fue como candidato a senador de la República y la segunda y la tercera al contender por la gubernatura del estado. Las palizas que de los ciudadanos ha recibido cada una de las cuatro ocasiones en las que les ha pedido sus votos, es prueba inequívoca de que simple y llanamente no les pasa, no lo tragan ni aceptan, por ser indigno de fiar.

ambicioso como siempre ha sido, Preciado Rodríguez se benefició a más no poder de los frutos de la Coalición “Va por Colima”. A su hija la impuso regidora en el ayuntamiento de Colima; a su hijo, director en el de Villa de Álvarez, lo mismo que a su esposa y a la de su exyerno Miguel Alejandro “El Mono” García Rivera. Su ahijado Luis Ladino Ochoa cobra allí mismo como Oficial Mayor. Al marido de Dania Ivette “Miss Walmart” Puga lo metió como Directora de Obras Públicas también en la admiración municipal villalvarense. Todo en familia. Para defender sus cotos de poder e influencia, es que empecinado está en asumir el control total del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima. Allá los militantes panistas con derecho a voto si se lo permiten.

Aunque usted no lo crea, y a pesar de haber llevado al partido que le permitió ocupar cargos de elección popular por la vía de representación proporcional (diputaciones locales, federales y senaduría), a sendas y estrepitosas derrotas en las elecciones de 2018 y 2021, el impresentable Jorge Luís Preciado Rodríguez amenaza con seguir explotando la franquicia panista hasta desaparecerla. En la conciencia de los panistas de bien está impedírselo.

Se dice que…

*Aunque usted no lo crea, la siempre joven panista porteña Martha Leticia Sosa Govea, a pesar de que cuando fue candidata a gobernadora de Colima en las elecciones de 2009, Jorge Luis Preciado Rodríguez le jugó contras, la racionó, es la más entusiasta porrista que Dania Ivette “Miss Walmart” Puga él tiene en Manzanillo. Ella, del brazo de Gretel “Lady Kioskos” Culin Jaime, está visitando a los militantes panistas de allá para convencerlos de que voten por ella y Landa.

*Fanfarrón como siempre ha sido, Jorge Luís Preciado Rodríguez jura y perjura que, cueste lo que le cueste, seguirá controlando la panadería en Colima. Dinero, presume, tiene pa’ aventar pa’ rriba, p’ dar y prestar, pa’ comprar los votos que necesite, al precio que sea.