Aubameyang y Traoré llegan a reforzar al Barcelona

CN COLIMANOTICIAS

Barcelona.- El Barcelona presentó de manera oficial a Pierre-Emerick Aubameyang como refuerzo para las próximas tres temporadas y media con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, aunque se pactó una opción de salida en el verano del 2023.

Durante su presentación como nuevo futbolista culé ‘ Auba ‘ aseguró que es un honor jugar para el Barcelona, equipo al que ve como uno de los mejores equipos del mundo.

«El Barça es uno de los clubes más grandes del mundo. Por ello he fichado, es un honor para mí estar aquí», aseguró el ghanés.

Asimismo, aseguró tener la experiencia necesaria para ayudar a devolverle el protagonismo al Barcelona: «Tengo experiencia, he jugado en Alemania, Francia e Inglaterra. Estoy aquí para ayudar y dar el máximo por el equipo», agregó.

El conjunto dirigido por Xavi Hernández también presentó al español Adama Traoré, quien vuelve al club tras siete años en la Premier League.

«Físicamente tengo más experiencia. Al jugar en una Liga distinta a la española, he aprendido muchísimo, he tenido grandísimos entrenadores. Estoy muy contento de volver a trabajar con el presidente Laporta y con Xavi (Hernández)», explicó el ex futbolista de los Wolves.

Con información de ESTO