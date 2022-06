Ataque armado en penal de San Luis Potosí

CN COLIMANOTICIAS

San Luis Potosí.- Un grupo armado atacó a balazos, durante la madrugada de este lunes, la fachada del Centro de Reinserción Social, conocido como La Pila, en la ciudad de San Luis Potosí, según lo confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.

Los civiles dispararon desde la vía San Luis Potosí-Querétaro, a la altura del kilómetro 18.5, un ataque que no dejó personas muertas o lesionadas como saldo, pero sí daños a dos torres de control y otras partes de la fachada del edificio.

El grupo de hombres armados iba a bordo de por lo menos ocho camionetas, además de que dejó artefactos conocidos como “ponchallantas”, en la carretera 57, los cuales afectaron a 13 vehículos, según los mismos reportes oficiales.

El Vocero de Seguridad Pública del Estado del Gobierno del Estado, Miguel Gallegos Cepeda, confirmó que el ataque no dejó personas lesionadas y que no podría confirmar que fue un ataque directo a La Pila. Asimismo, señaló que hasta el momento, no hay detenidos por el ataque que fue captado en video por un automovilista.

“No existen lesionados en ningún punto ni al exterior de La Pila, esto se está investigando todavía, no se puede comentar si fue un ataque a los edificios oficiales del Gobierno del Estado […] También se hablaba de un presunto movimiento al interior del Cereso, eso es negativo, el orden que existe en el Cereso está en su totalidad controlado sin mayor problema. No sabemos si esto es fortuito por los disparos que hubo, si era el blanco los edificios o de otra manera, no se toma como algo directo hacia el Estado”, indicó.

Con información de Noroeste