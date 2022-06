Seguro social para periodistas independientes

Por: Ángel Durán.

El gobierno federal acaba de autorizar la Seguridad Social para quienes son

periodistas independientes, siempre y cuando no la tengan por otra vía.

Esta acción de gobierno es importante que se haya establecido, pues el

periodismo en México aparte de ser una profesión peligrosa, está abandonada y

no se les ha garantizado en sus derechos.

El o la periodista en México, a pesar de ser un grupo vulnerable, no se ha

trabajado para que su actividad no le represente un riesgo. Y hoy aunque es

mínimo el avance, no deja de ser importante que le otorguen este derecho, pues,

muy pocos periodistas tienen la seguridad social, (únicamente los que trabajaban

básicamente para el gobierno), eso sí, con pésimas condiciones de vida pues sus

ingresos no son ni dignos ni decorosos, como lo dice la Constitución.

La realidad en México, el periodismo está mal valorado, no tienen ninguna

prestación y ahora que se les otorgan esta garantía social, es un avance

significativo, por eso a todo aquel o aquella periodista independiente debe

registrarse para recibir dicho beneficio.

Ésta prestación debieron habérselas otorgado, pero antes no se hacía por

cuestiones ajenas a las verdaderas políticas de gobierno que se deben otorgar a

los grupos de población abierta, como en este caso, a periodistas, en otros

aspectos a discapacitados, a madres solteras, a migrantes. Para cubrir los gastos

los congresos deben autorizar presupuestos suficientes.

Nadie se debe sentir que el gobierno le está regalando la Seguridad Social, o que

lo quieren captar con dádivas por cuestiones electoreras. No, ese dinero proviene

de los impuestos de todas y todos los mexicanos; en todo caso, a quien se le debe

de agradecer es, a la misma sociedad, porque de ella está saliendo el dinero y

fíjese usted, a manera de agradecimiento a quien verdaderamente paga la

Seguridad Social que hoy se le otorga a periodistas independientes, es seguir

trabajando arduamente para informar, de manera oportuna y eficaz a la sociedad

porque es a esta la verdadera recipiendaria, vea usted los artículos 6 y 7 de la

Constitución mexicana, 2 y 5 de la Constitución colimense.

Por eso es que, si hacemos una reflexión y si la finalidad del periodismo es tener

una sociedad bien informada, ahora que se les otorga por conducto del gobierno la

Seguridad Social, ¿con quién se tiene que ser recíproco? Pues es precisamente

con la sociedad y mejor redoblar esfuerzos para ser corresponsables con ella

misma.

Hay quienes podrían pensar que las intenciones del gobierno federal es captar a

los periodistas pero no, son prestaciones que le correspondan legal y

constitucionalmente al gremio del periodismo, lo que pasa es que ahora se está

reconociendo un derecho que siempre ha estado ahí y que los periodistas no

habían sido beneficiados; pero el dinero de hoy se está destinando al beneficio

periodístico es producto del pago de impuestos otorgados por la sociedad y es a

ella a la que se le tiene que agradecer, es a ella a la que se le tiene que ser

corresponsables y esta corresponsabilidad implica la obligación del periodismo

redoblar esfuerzos para informar la de mejor manera del quehacer del poder

público de los acontecimientos sociales y poderla adoptar de información eficaz.

www.angelduran.com