Ataque armado en Ensenada dejó 10 muertos y nueve heridos

Baja California.- Un ataque a balazos se registró en la delegación de San Vicente, del municipio de Ensenada, sobre la carretera transpeninsular, dejó 10 muertos y nueve heridos.

El ataque fue contra corredores que participan en las actividades del evento denominado “Cachanillazo”,cuyos participantes salieron la mañana de este sábado de la zona de Playa Hermosa.

Luego del ataque, el Gobierno de Ensenada informó que se mantiene en estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado de Baja California, a fin de coadyuvar en las indagatorias que lleven al esclarecimiento de los hechos.

“Estoy en comunicación permanente con la Fiscalía General del Estado, así como con las corporaciones federales de los tres niveles de gobierno para aportar toda la información necesaria. Asimismo, se incrementó la vigilancia en las delegaciones de la zona sur del municipio y se mantiene activos los operativos para la localización de los responsables del ataque”, apuntó.

De acuerdo con los informes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a las 14:18 horas se recibió, a través del número de emergencias 911, un reporte que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego, así como a varias personas lesionadas.

