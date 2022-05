Asilo de Ancianos sin recibir el apoyo del Ayuntamiento de Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- María Elena González Espinosa, administradora del asilo de ancianos “La Purísima Concepción” en el municipio de Tecomán señaló se requiere el apoyo de la aportación mensual del ayuntamiento para salir adelante con los compromisos de la operatividad del asilo.



Comentó que el alcalde, Elías Lozano argumentó que ya son muchas las instituciones que están establecidas en Tecomán y están analizando el tema de los apoyos.



González Espinoza destacó que de 5 mil pesos mensuales que recibían de la comuna el ultimo pago fue a principios del año pasado y aun no tienen fecha de reanudación cuando en el asilo se sigue ocupando el dinero.



“Aquí se gasta mucho, desde el pago de nómina, luz, teléfono”. Sin embargo, los conceptos en que más se ocupa son los relacionados con la salud de los adultos mayores “no los mandamos al hospital por miedo al Covid, los llevamos con particular así que también el medicamento hay que comprarlo, así como los pañales y estudios que requieren porque la mayoría están enfermos, ese el gasto más fuerte”.



Admitió que si hay una cuota de recuperación, pero la mayoría son indigentes y los que pagan es algo simbólico de mil pesos mensuales, pero faltan muchas cosas, y más porque el Estado nos paga de poco a poco, todavía nos deben desde el cambio de gobierno, también de la presidencia no nos han dado el apoyo”.



Por último dijo que el asilo alberga a 25 adultos mayores, la mayoría sacados de la indigencia, por lo que no hay familiar alguno que haga una aportación, mientras que los apoyos externos han disminuido.