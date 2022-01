Asegura Elías Lozano que sí habrá Feria con estrictos controles sanitarios

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El presidente municipal Elías Lozano confirmó que sí habrá feria anual en el municipio y será inaugurada el próximo 22 de enero para concluir el 6 de febrero, según se acordó con las autoridades de salud quienes aclararon que según el color de semáforo epidémico estarán señalando el número de aforo para cada evento.

Luego de la reunión que sostuvo con personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), de protección civil y reglamentos del municipio, Elias Lozano aseguró que será una feria a la altura, sin descuidar el tema de la salud.

Admitió que por el momento se cuenta con un registro de todas las actividades a realizar ante la Coespris, por lo que la ciudadanía debe estar segura de que el ayuntamiento está trabajando de manera responsable.

El alcalde agregó que esta feria también tiene el propósito de generar la reactivación económica para el municipio y por ello se promoverá la participación de artesanos y empresarios, de manera gratuita “para que la gente tenga la posibilidad de tener un ingreso de generar una economía importante para él y para sus familias”.

Al tocar el tema sobre la propuesta de la regidora de MORENA, Cinthia Guadalupe Preciado Rosales, de poner filtros a la ciudadanía para llegar al Cabildo, Lozano Ochoa dijo “pretendemos hacer algo que no estaba normado, los puntos que se van a tratar en sesión se establecen con anterioridad pero de repente algunos miembros del cabildo en base a las necesidades de algunos ciudadanos llevábamos invitados a las sesiones, pero no había la manera de atenderlos de manera adecuada, por eso quisimos generar un verdadero espacio. Hoy el ciudadano va a tener la oportunidad de ver y de constatar cuál es el regidor tiene ganas de atender los asuntos de su comunidad y quedarse después de una sesión de cabildo dos o cinco horas y no salir corriendo una vez terminada la sesión”.