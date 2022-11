Arrancan sesiones virtuales PubliTalks, con Tom Morlett

*En la Escuela de Mercadotecnia.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Escuela de Mercadotecnia de la Universidad de Colima inició la semana con el evento virtual PubliTalks, en el que reconocidos agentes publicitarios compartieron con los jóvenes próximos a egresar de esta área, sus experiencias en el ámbito laboral y personal, con la finalidad de compartir un poco de sus experiencias.

Organizado por estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, este evento gratuito contó con la presencia de Marco Antonio Barajas Figueroa, director de la Escuela de Mercadotecnia; Martha Godínez Cruz, coordinadora de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas; Marina Vázquez Guerrero y Marcela Díaz López, coordinadoras del evento PubliTalks, así como de los invitados Tom Morlett, director de la agencia de publicidad Bersagio; Michell Carrizales, de MatatenaStudio; Karen Miroslava, de Creativa Independiente y Ana Gutiérrez, de Mellon Agencia creativa.

En el evento participaron también otras casas de estudio como las universidades Autónoma de Nayarit, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la UNIVA, el Tecnológico de Colima y el Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán, Michoacán.

La conferencia inicial estuvo a cargo de Tom Morlett, quien en su presentación titulada “Fábrica de sueños”, narró sus experiencias y primeros acercamientos al mundo de la publicidad. Dijo que desde temprana edad comenzó a realizar publicidad en las redes sociales, y lo que comenzó como un juego terminó por gustarle y descubrió su vocación.

Contó que antes de tener su propia compañía trabajó en un Call center o centro de atención telefónica, donde creó campañas de publicidad en internet para esa empresa. Luego trabajó en la agencia Cerocuatro, más tarde en el corporativo Stuffactory y finalmente en Yadatex: “Hice muchas cosas; crecí demasiado, viajé, conocí, aprendí; cada empresa me dejó algo muy bueno”.

Tom Morlett mencionó que, durante la pandemia, tuvo que replantearse su vida y así fue como nació la idea de crear su propia empresa llamada Bersagio, “ya tenía mis clientes y la experiencia; mi empresa me ha dado felicidad, me ha hecho reír, llorar, tener miedo; he cumplido sueños y Bersagio tiene toda mi pasión, porque los sueños se hacen realidad cuando trabajas en ellos”.

Por último, aconsejó a los jóvenes perder el miedo y nunca decir que no, a rodearse de personas correctas, interesarse en su imagen, a nunca perder su ambición y a levantarse las veces que sean necesarias. Sobre todo, a ser humildes.