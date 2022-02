Arranca Ayuntamiento de Pihuamo las primeras Mejoras en el Servicio

*Reconocen líderes las mejoras implementadas: “Los trámites eficientes y la atención abonan a una buena administración”: Arq. Víctor Méndez; “Las acciones han sido favorables, los ciudadanos han hecho buenos comentarios”: Sugey Cárdenas; “Sí he visto cambios en su nueva administración, muy amables en atendernos”: José Angel Sosa; “Agradezco al presidente por su gran labor, y nosotros todos unidos lo apoyamos para que siga trabajando para hacer de Pihuamo, un Pihuamo nuevo”: Marcos Chávez.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Pihuamo, Jal.- Luego de la reciente instalación del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, el Ayuntamiento de Pihuamo inició con las primeras Mejoras en el Servicio al dar a conocer, en acto público, las mejoras en la atención a los ciudadanos en la recaudación que lleva a cabo del impuesto predial y del agua potable, cuyos resultados visibles hoy se aprecian en que las personas que acudieron a realizar su contribución tardaron máximo 5 minutos en ser atendidos al llegar que la ventanilla, pudieron disfrutar de una atención amable y una estancia cómodamente sentados, e incluso entretenidos con programas de televisión.

El acto, mismo que estuvo presidido por el Presidente Municipal, Humberto Amezcua Bautista, contó con la nutrida participación y presencia de líderes sociales, empresariales y del sector educativo del municipio, así como los integrantes del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y de servidores públicos responsables de implementar las mejoras en el servicio.

Ahí, el alcalde Humberto Amezcua Bautista destacó que “una mejor atención, con calidad y calidez a los pihuamenses, es nuestra obligación y es ya una realidad; ello me compromete más a seguir trabajando por el bien del municipio de Pihuamo. Yo les digo a mis compañeros de trabajo, que aquí en este Ayuntamiento en esta presidencia municipal, les he pedido que cuando las personas soliciten un servicio sepan cómo resolver para atender un servicio ya que todos tienen capacidad para poder apoyar a la gente. Siempre decir cómo sí se pueden resolver las cosas, por difícil que sean los problemas. El trabajo de todos los trabajadores que están participando en estas mejoras me enorgullece, por lo que hoy podemos afirmar que Pihuamo será uno de los mejores, o el mejor Ayuntamiento del estado de Jalisco”.

De esta manera, Arq. Víctor Méndez, director de la Preparatoria de la Universidad de Guadalajara (UdeG), resaltó su agradecimiento al Presidente Municipal “por dejarme formar parte del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, que representa una valiosa oportunidad de trascender en la historia de Pihuamo; porque realizar trámites eficientes con una gran atención, y disminuir los tiempos en cada trámite son acciones que abonan a una buena administración pública. Los pihuamenses podrán olvidar quién hizo una obra de una gran inversión económica en alguna administración; pero el trato que reciben durante su estancia en la presidencia municipal esto no se olvida”, acotó el líder educativo.

En tanto, Sugey Alejandra Cárdenas Carrasco, emprendedora e integrante ciudadana del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, expresó que “la propuesta tomada en cuenta de dar turnos para el pago de contribución y agua potable, han sido favorables y bien aceptado por los ciudadanos, ya que han hecho buenos comentarios, acerca de la buena atención que se les ha brindado”; y señaló que le gustaría que las demás oficinas se sumen a dar la mejor atención personalizada para cada uno de los ciudadanos, que se acerquen al ayuntamiento a recibir cualquier apoyo o asesoría.

De la misma manera se expresó José Ángel Sosa García, reconocido emprendedor, quien mediante un video destacó que “sí he visto cambios en su nueva administración, muy amables en atendernos, todo está bien, sin ningún contratiempo y sobre todo los filtros sanitarios muy bien, y están permitiendo la entrada mediante turnos para que no se aglomere la gente, por lo que felicitó al presidente Humberto Amezcua por los servicios ofrecidos que se implementaron para mejorar el sistema”.

Finalmente, en una muy sentida y cálida participación, Don Marcos Chávez, quien es reconocido por ser un muy apreciado empresario hotelero, agradeció “al señor presidente por su gran labor que ha hecho desde el primer día en que empezó; ha trabajado día y noche para levantar a nuestro pueblo, de esa gente es la que necesitamos para levantarlo, y nosotros todos unidos lo apoyamos para que no se canse y siga trabajando, para hacer de Pihuamo, un Pihuamo nuevo”, concluyó.