Aprueban reformas a Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su reglamento

Colima, Col.- En sesión ordinaria de este jueves 21 de noviembre, el Pleno del Poder Legislativo del Estado de Colima aprobó dos dictámenes elaborados por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, que reforman la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su reglamento.

En el primer dictamen, se avaló adicionar un segundo párrafo al artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con la finalidad de que se archiven todas las iniciativas que no fueron dictaminadas al término de una legislatura, a fin de no generar una acumulación de temas y optimizar el trabajo de las Comisiones Legislativas evitando verse inmersas con iniciativas que en su oportunidad no fueron dictaminadas, quedando en los siguientes términos:

“Artículo 134. Las iniciativas no dictaminadas al término de una legislatura, se tendrán por desechadas, procediendo a su archivo como asuntos total y definitivamente concluidos”.

En un segundo dictamen, el pleno del Poder Legislativo, autorizó reformar los artículos 32, fracción VI; y 34 párrafo primero, y la fracción IV de su párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con la finalidad de asegurar la coherencia y armonización normativa entre la Constitución Federal y el calendario oficial, permitiendo a la mesa directiva provisional, constituida en la Junta Previa, para que sea esta la que, en el uso de sus atribuciones, determine la hora de la celebración de la sesión solemne de instalación y cite de manera pública a las y los integrantes de la nueva Legislatura.

Así mismo, se dio la viabilidad de especificar tanto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo local como en su Reglamento, que la conclusión de la sesión solemne de instalación de la nueva legislatura sea con la convocatoria que haga la o el presidente de la Mesa Directiva a la próxima sesión del pleno.

Autorizan modificaciones a la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez

En otro punto del orden del día de la sesión ordinaria, la diputada Betzaida Pinzón Carreto, dio lectura al dictamen aprobado por unanimidad, el cual reforma la Ley de Ingresos del municipio de Villa de Álvarez, para el ejercicio fiscal 2024, con el fin de actualizar los montos de ingresos, conceptos y cantidades proyectadas, respecto de las previamente aprobadas, debido a que los ingresos totales que estima obtener el municipio de Villa de Álvarez en 2024, son superiores en un 3.63 por ciento en términos reales.

Al respecto, la diputada Karen Jurado Escamilla expresó que, con esta medida, el Ayuntamiento podrá asumir sus compromisos de pagos con las y los trabajadores y estará en mejores condiciones para cumplir con los servicios que deben brindarse a la ciudadanía.