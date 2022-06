Apoyo de trabajadores, esencial para no claudicar en la defensa de la Universidad: Christian Torres Ortiz

*El rector agregó que el escenario mundial y nacional “no es nada sencillo, pero si hacemos las cosas bien, si somos responsables y éticos, créanme que lo que hagamos será siempre un referente en el estado y país”.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Al entregar 542 uniformes al personal de servicios generales este miércoles, el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño dijo que “todos los universitarios y universitarias somos iguales en la institución, simplemente tenemos responsabilidades diferentes y eso nos no hace más ni menos a unos y a otros; somos iguales, somos compañeros y compañeras de trabajo que juntos y juntas hemos edificado y defendido esta gran institución”.

Estos uniformes se entregan como parte de una cláusula establecida en el contrato colectivo de trabajo, al personal de servicios generales que labora en los campus Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo.

Al continuar su discurso, el rector comentó sentirse contento porque después de casi tres años se vuelven a reunir en un mismo lugar todos estos trabajadores, a quienes agradeció “el apoyo solidario en los momentos tan complejos que nos ha tocado vivir en mi gestión rectoral. Es cierto -continuó- que el rector toma decisiones importantes, pero no puede solo; el apoyo que recibo, la solidaridad, la expresión que hubo de los universitarios en esos momentos fue contundente dentro y fuera de la Universidad, y eso fue un aliciente para no parar ni un solo día y no claudicar en la defensa de nuestra casa de estudios”.

Resaltó que ésta es una universidad pública y que el recurso económico que recibe, “con el que vive, paga el salario y cumple sus funciones, proviene de los impuestos que pagan todos y todas los mexicanos y mexicanas; por eso es tan importante cumplir con las responsabilidades que tenemos, porque somos una institución pública, tenemos la confianza de la sociedad y por eso recibimos este dinero para el funcionamiento de la institución”.

Agregó que el escenario mundial y nacional “no es nada sencillo, pero si hacemos las cosas bien, si somos responsables y éticos, créanme que lo que hagamos será siempre un referente en el estado y país”.

Por último, les pidió sentirse orgullosos de la Universidad: “Ustedes porten el uniforme que se les entregó con orgullo, porque ese uniforme es identidad, pertenencia y tiene el escudo, que tanto significa para los que estamos en la institución

Al hacer uso de la palabra, Luis Enrique Zamorano Manríquez, secretario ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), reconoció la labor diaria que realizan las y los trabajadores de servicios generales “con entrega, dedicación y pasión; su desempeño representa para todos los que estudian y trabajamos aquí contar con una institución limpia y ordenada gracias a sus talentos y habilidades”.

También les agradeció porque demostraron lealtad a su centro durante los tiempos difíciles de la pandemia; “Ustedes fueron los últimos en resguardarse y los primeros en regresar a labores presenciales, por lo que nos queda claro que por medio de su trabajo saben responder a la Universidad, ya que son responsables de que el resto de la comunidad disfrutemos de instalaciones confortables”.

En su intervención, Laura Tostado Sánchez, trabajadora del campus Villa de Álvarez, quien habló en nombre de sus compañeros, dijo que con ese acto “la Universidad nos cumple, por lo que valoramos el esfuerzo económico que la institución realiza”.

Por último, comentó que a los trabajadores de Servicios Generales les queda claro que su responsabilidad es cuidar la buena imagen de las instalaciones, salones, oficinas, laboratorios, plazas de servicios, pasillos, espacios deportivos, culturales, artísticos, áreas verdes, así como garantizar servicios que permiten el desarrollo del quehacer universitario: “Hacemos nuestro trabajo con mucho gusto, porque estamos convencidos de que haciéndolo bien cuidamos a la UdeC y le cumplimos a la sociedad”.

En el presidium estuvieron Joel Nino, Secretario General; Érika Ulibarri, coordinadora general Administrativa y Financiera y Celso Armando Ávalos, director general de Recursos Humanos, y como invitados especiales: Blanca Liliana Díaz, Presidenta del Voluntariado de la UdeC; Ana María Gallardo, delegada de Manzanillo; Carlos A. Montes, delegado de Tecomán, Juan Diego Gaytán, delegado de Colima; Francisco Ventura, delegado de Coquimatlán; Adrián López, delegado de Villa de Álvarez y Priscilia Álvarez, tesorera de la casa de estudios.