Anuncian línea directa para denunciar abusos de taxistas

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El dirigente de la Unión de Taxistas y Conexos de Tecomán, Juan Carlos Serrano Cabrera, exhortó a la población a denunciar a los choferes del servicio de transporte público que no usen cubre bocas y que no apliquen las medidas de sanidad que se tienen en el transporte público.

Dijo, que a través del 313 32 5 82 44 se pueden hacer las quejas por el mal servicio del transporte publico » el usuario puede reportar cualquier situación que considere anómala, irrespetuosa o bien alguna sugerencia en el servicio, esto incluye reportes sobre el incumplimiento de las normas sanitarias en la unidad».

Indicó que de ser necesario, dependiendo de las circunstancias se estarían aplicando sanciones a los choferes que no respeten los principios de la unión, “cuando un chofer no se ciñe al reglamento o trata mal al pasaje, uno solo está afectando la imagen de toda la unión, y tal vez haya tenido un mal día o esté pasando por una situación difícil pero nada justifica no dar un buen servicio, es nuestro trabajo”

Las quejas “puede ser desde que el chofer no trae el cubre bocas, incluso la música muy fuerte o que vayan fumando”.