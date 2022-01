AMLO cimbró con su testamento político/ Una priísta dirigirá la USAE/ Fernando Moreno Peña sigue sosteniendo rémoras… 

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en pausa al país tras la intervención que le hicieron por sus afecciones cardíacas. En esas horas muchas versiones trascendieron, que si se iba a complicar, que si estaba muerto, que si ya había salido, pero todo lo anterior derivado del hermetismo con el que se manejó la emergencia médica del presidente.

Me detengo y analizo sus años de lucha de izquierda, el haber sido de los principales liderazgos que caminó toda la república mexicana para que la gente en el trato personal conociera a Andrés Manuel López Obrador, la esperanza de que la situación política en el país fuera diferente.

No es demagogo ni erudito orador como sus predecesores, pero ha sabido manejar el discurso para las masas, los pobres que están primero en su agenda, esos que hoy, mañana y siempre, estarán apoyando a la Cuarta Transformación, sin interés alguno.

A ellos se debe y son quienes no le van a fallar nunca, a diferencia de muchos convenencieros y trepadores de los que llegaron al poder protegidos con la imagen y el carisma de López Obrador, porque él es la razón de los diferentes triunfos en las urnas.

Por eso cimbró al país su aparición en público donde habló de su testamento político, creo que no entendieron el fondo, sobre todo la oposición que agoniza cada día que se levanta y respira AMLO, se refería a que nadie se tomara atribuciones que no corresponden, ni hablaran en su nombre, en caso de ocurrir lo peor. De inmediato saltaron los mismos de siempre a desgarrarse las vestiduras y hacer posicionamientos. ¿De verdad son tan ingenuos en creer que el presidente desconoce el Artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

Por favor, el presidente no da un paso en falso y todo movimiento está planeado, lo siento para quienes salieron a reaccionar como precisamente se esperaba, una lectura muy real de lo que pasaría en caso de lo inesperado. Ojalá que no ocurra y que Dios cuide la vida del presidente, por el bien de los mexicanos.

UNA PRIÍSTA DIRIGIRÁ LA USAE, es decir los servicios educativos en el municipio, los priístas celebran un nombramiento más a su cosecha, ha algunos días en este espacio le dijimos que la comadre de un ex gobernador interino de 2003-2004, de cepa priísta y ex secretario de educación era la que querían meter con calzador y finalmente ocurrió, Claudia Caro comadre de Pico, entrega el cargo a la Lic. en Psicología Claudina Edith Almada Lugo, quien tiene en sus historial una bonanza como pago a su lealtad política al PRI, ya hablaremos posteriormente del tema y espero que ahora si le salgan las cuentas para la proyección de materiales, atienda de forma cercana a los ciudadanos y a los trabajadores de la educación sin distingo alguno, que no se le olvide que está para servir, no para reinar. Seremos puntuales en darle seguimiento como servidora pública. No dudo que destaca en muchas funciones administrativas, pero en cualidades humanas, están sus interminables áreas de oportunidad, ya saldrá al tiempo, o se aclimata y sirve a la Cuarta Transformación, o no creo que dure.

Siempre dije que había muchos directivos y maestros que eran idóneos para ese puesto, auténticos luchadores sociales que comprenden las problemáticas tan diversas del sistema educativo, los hay en los diferentes niveles educativos, sólo esperan una oportunidad, ojalá que se les brinde durante este sexenio.

Para mis detractores que calumnian y agreden, diciendo que yo busco un puesto, lamento decepcionarlos, estoy buscando tener mi carga horaria completa, esperando ganar horas vía examen de acuerdo a lineamientos, es mi prioridad en este momento y obviamente mi proyecto personal, así que sigan inventando versiones, los hechos dirán quien miente, solo puedo decir que esta libertad de ser y expresarme, los medios de comunicación que me brindan su valioso espacio, esta independencia la fuerza que me da la gente que me lee y me sigue, es mi verdadero tesoro.

FERNANDO MORENO PEÑA SIGUE SOSTENIENDO RÉMORAS, una persona que según terminó la carrera de abogado, es uno de los protegidos políticos de Pico Zepeda, quien a su vez goza de la protección de Fernando Moreno Peña ; este litigante que lo mandan a agredirme, me dicen verdaderos abogados, “nunca se ha dedicado a defender ni a una hormiga”, se ha cansado de calumniarme y exponerme a la violencia, sólo por señalar que ya basta que la mafia del poder siga acaparando los puestos de trabajo en las diferentes dependencias de gobierno. Y es que al sujeto se le olvida que gracias al PRI le dieron trabajo a los de su grupo, esposas, amigas, comadres y algunas mujeres como pago por servicios al PRI y se le olvida que despotricó contra Nacho Peralta cuando le detuvieron el pago en la dependencia que trabajó, sin tener perfil para desempeñar el cargo, todo eso se llama corrupción y abuso de autoridad.

Entonces quiero aclarar públicamente que yo no tengo deudas con la justicia, falso todo de lo que me acusa, falso que existen denuncias, pero su esposa María Vidal que trabaja en la Fiscalía, mal hace en sacar información que es confidencial y después se distorsione para generar violencia de género; lo único que si es verdad que hace algunos años defendí la integridad física y emocional de tres alumnas y de eso sobran testigos. Tampoco tengo problemas de salud, ni con ninguna persona, trabajar de manera honesta, vender artículos y ganarse la vida de forma honrada no es un delito, es una virtud, a diferencia de las rémoras que quieren sostener sus padrinos políticos a como dé lugar.

Los mejores ejemplos de porque los mismos de siempre no deben estar en las dependencias, los vemos a diario cuando se suscita algo inusual al interior de ellas, obviamente planeado con toda la alevosía, con la finalidad de hacer quedar mal al nuevo gobierno y pasar la información a sus amos, los de la Mafia del poder. Así que públicamente responsabilizo a Fernando Moreno Peña y a Francisco “Pico” Zepeda González, de lo que pueda ocurrirme a mí o a mi familia, además de responsabilizarlos de las agresiones y calumnias en redes sociales, hechas por gente perteneciente a su grupo político. Este tiempo he almacenado evidencias y ya tengo las suficientes, no podemos permitir vivir sometidos y violentados por la clase política que tanto daño le ha hecho al estado de Colima, seguiré ejerciendo el derecho de decir la verdad, mi libre expresión y asociación y todos los derechos que tengo como ciudadana.