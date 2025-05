Alerta sanitaria en Tecomán: regidores alistan acciones ante brote de tumores venéreos en perros callejeros

Luis Rosales Chávez| CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.– Ante el creciente brote de tumores venéreos transmisibles (TVT) en la población canina callejera, los regidores de la Comisión de Salud del Cabildo tecomense han comenzado a preparar reuniones para analizar el problema y definir posibles acciones, aunque aún no existe un plan concreto ni una evaluación formal del alcance de la situación.

En entrevista, la regidora Georgina Camacho, integrante de dicha comisión, reconoció que la preocupación ha sido planteada por asociaciones animalistas y veterinarios, quienes advierten del riesgo no solo para los animales, sino para la salud pública por la falta de control sanitario.

“Sí se me acercaron integrantes de grupos animalistas, quieren abordar estos temas relacionados con la salud animal. Ya tocamos este tema en la comisión y voy a hablarlo con el doctor Orozco, quien es el presidente, así como con los otros integrantes, para darle seguimiento”, indicó.

Camacho admitió que, si bien se han recibido propuestas y peticiones ciudadanas, aún no se ha discutido a fondo la posibilidad de crear un centro de control animal o perrera municipal. Sin embargo, subrayó que hay conciencia sobre la urgencia del problema: “No, aún no hemos estudiado eso, no te voy a mentir. Pero sí hay mucho por hacer y vamos a trabajar en eso”.

Los tumores venéreos transmisibles son una enfermedad altamente contagiosa entre perros, especialmente en situación de calle. Su presencia en distintas colonias del municipio ha sido documentada por colectivos locales, que han insistido en la necesidad de implementar campañas masivas de esterilización, atención veterinaria y educación sobre el bienestar animal.

La regidora también confirmó que actualmente existe coordinación con Seguridad Pública para atender denuncias de maltrato animal y que, dentro de sus capacidades, se han dado seguimiento a los reportes que llegan de manera formal.

Por su parte, colectivos animalistas han manifestado en redes sociales su preocupación por la falta de una estrategia integral para atender la proliferación de perros callejeros enfermos, situación que –afirman– ya ha alcanzado niveles de alerta sanitaria.

Finalmente, Camacho reiteró la disposición del Ayuntamiento para trabajar de la mano con la sociedad civil. “Todo lo que sea para beneficio de los animales y de las personas, ahí vamos a estar con gusto. Yo estoy a favor del cuidado y protección de los animales, y es un tema que nos interesa mucho desde la comisión”, concluyó.