Advierten riesgo financiero en Armería; regidor propone recorte de personal y control de gastos

Luis Rosales Chávez| CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.– Durante la más reciente sesión de Cabildo, el regidor y presidente de la Comisión de Hacienda, Martell Casillas Gómez, lanzó una seria advertencia sobre la situación financiera del Ayuntamiento de Armería. Señaló que las finanzas municipales atraviesan un momento delicado y recomendó tomar medidas urgentes como la depuración de personal y evitar gastos que no sean prioritarios, entre ellos los apoyos a eventos como el Carnaval de Cuyutlán.

“El Ayuntamiento enfrenta problemas económicos serios; todavía estamos arrastrando adeudos de administraciones anteriores que se han ido pagando con voluntad, pero siguen apareciendo compromisos”, expresó Casillas Gómez. Agregó que actualmente se eroga un gasto mensual de 600 mil pesos por concepto de servicios fiscales, monto que no estaba considerado originalmente en el presupuesto.

Uno de los puntos más preocupantes que expuso fue el elevado gasto en nómina, especialmente en el personal de confianza. “Tenemos alrededor de 50 mil pesos quincenales solamente en esa área. Es momento de hacer un análisis profundo y ver qué personal realmente es indispensable”, sugirió el regidor.

Casillas Gómez también hizo un llamado a actuar con mayor prudencia en la aprobación de apoyos no esenciales. Puso como ejemplo el reciente gasto autorizado para el Carnaval de Cuyutlán, el cual, dijo, se aprobó sin un análisis financiero riguroso por temor a un costo político. “Tenemos que cuidar el capítulo 1000, que es el de sueldos y salarios. Si no lo hacemos, vamos a llegar a un punto en que no podremos cumplir ni con lo más básico”, advirtió.

Finalmente, exhortó al alcalde Cruz Mendez y a su equipo a revisar de manera urgente las finanzas municipales y tomar decisiones responsables para cerrar el año sin afectar a los trabajadores ni comprometer los servicios públicos.