Ahora se cayó Telegram

*¿ Qué pasó con Whatsapp, Instagram y Facebook?

CN COLIMANOTICIAS

México.- Luego de la caída a nivel mundial de Facebook, Instagram y WhatsApp, usuarios reportaron que Telegram, también comenzó a tener fallas.

Aproximadamente a la 1 de la tarde de este lunes, varios usuarios dieron a conocer por medio de Twitter que tampoco podían comunicarse vía Telegram.

Hasta el momento se desconocen los motivos de dichas fallas en estas importantes redes sociales.

¿Por qué no funcionan Whatsapp, Instagram y Facebook?

Este lunes 4 de octubre ha sido caótico para millones de personas a nivel mundial, tras la caída de redes sociales. En un primer momento, todos pensábamos que la culpa era de nuestro proveedor de Internet o que debimos haberle puesto más dinero a nuestros datos. En el caso de Whatsapp, el servicio de mensajería más utilizado, muchos comenzaron a preguntarse qué estaba pasando cuando los mensajes ya no eran compartidos. Minutos después, Facebook se cayó completamente e Instagram sufrió la misma suerte.

Cuando los mensajes ya no salían, y el reloj de envío se quedaba congelado, millones de conversaciones a nivel mundial se detuvieron. La culpa no fue de los usuarios, sino de los servidores de la compañía Facebook, que también es dueña de Whatsapp e Instagram. A pesar de que Facebook nunca da una explicación exacta sobre lo que está ocurriendo, el fenómeno de este lunes parece estar relacionado con una falla grave en los servidores de la empresa. Finalmente, con cada segundo que pasa, Facebook y sus filiales pierden millones de dólares. No hay usuarios, no hay patrocinios, no hay operaciones, no hay interacciones, no hay transacciones. No hay nada y, al no haber nada, tampoco hay dinero.

Por cierto, en algo que casi nunca admitirá la empresa, al momento no se sabe si esto podría ser un ataque de hackers. Lo único que se ha dado a conocer en las redes sociales que funcionan (como Twitter) son varios mensajes desde las cuentas de Anonymous adjudicándose la autoría de los hechos. Nada de esto se ha confirmado. Incluso, en un fenómeno totalmente lógico, al caerse Facebook, Instagram y Whatsapp, muchos usuarios migraron a Twitter o Telegram. La saturación fue tal que estas redes sociales también presentaron fallas.

Los servidores son enormes bloques de grandes computadoras. Sí. Justo como los has visto en cientos de películas. Estos servidores son los que procesan millones de datos en cuestión de segundos; no obstante, la falla de este lunes parece ser de proporciones históricas. Al tener un diseño simple, las fallas tendrían que arreglarse en minutos, pero, en esta ocasión, las cosas no han fluido como se esperaba. Eso es lo que ha sorprendido al mundo. Por ejemplo, aquí no se puede tratar de un «se me calentó la máquina», porque estos espectaculares servidores están equipados con la mejor tecnología de ventilación. Al momento, la empresa simplemente no puede garantizar la conexión con sus usuarios.

“Estamos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con Whatsapp en estos momentos. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible y daremos información cuando esté disponible”, fue el breve comunicado de la empresa.

Con información de CulturaColectiva