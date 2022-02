¡AH QUE SANTITOS TAN SIN EMBARGO!

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Fácil se las puso el regidor del Cabildo de Villa de Álvarez, José Santos Dolores Villalvazo, a sus paisanos amenazados por la violencia que impera en ese municipio, diciéndoles que, si no quieren que se les aparezcan fantasmas armados hasta los dientes, no salgan por las noches de sus casas, sino que permanezcan resguardados en ellas con las puertas fuertemente atrancadas sin abrírselas ni a los aboneros de Ricardo Salinas Pliego, mucho menos a los atalayas. Y que, si no tienen asunto de vida o muerte para salir a la calle, que hasta de día se queden dentro de ellas encerrados a cal y canto.

El cerril político panista que llegó a donde lleva ya cuatro meses cobrando como gente grande, gracias a que su padrino Jorge Luís Preciado Rodríguez lo impuso en el privilegiado lugar de candidato a síndico en la planilla de la alianza prianista “Va por Colima”, además de sus simplonas declaraciones, se ha dedicado a llenar de santitos la administración municipal villalvarense que encabeza Esther Gutiérrez Andrade, al grado que la misma es ya un auténtico santuario con tantos familiares que ha logrado incrustar en la nómina.

A pesar de la paliza al son de tres votos a uno que los panistas de Villa de Álvarez le pusieron con quien fuera su candidata a la dirigencia estatal del PAN, Dania “Miss Wal-Mart Puga Corona, el síndico Santos piensa y ambiciona en grande, nada más ni nada menos que ser presidente municipal el próximo trienio 2024-2027. Así de agrandado anda el angelito.

Alejada de la postura simplista del síndico Santitos, la alcaldesa Esther Gutiérrez Andrade reconoce que le queda claro que lo que “hoy se vive en cuanto a seguridad pública responde a un entramado de diversas circunstancias que tendrán que atenderse utilizando todas las herramientas tácticas, técnicas y jurídicas para su atención, contención y solución”, y propone, entre otras “acciones afirmativas”, contratar más policías, rehabilitar de la red de alumbrado público, municipalizar colonias y liberar de maleza áreas de uso público. Esta última acción para que el fiscal general del Estado no alegue luego que al prenderle fuego les llegue la lumbre a los vehículos como, según el Brian, sucedió el mes pasado allá por el rumbo del Nevado.

Acierta la alcaldesa Gutiérrez Andrade al señalar que la situación que vive el Estado y particularmente el municipio de Villa de Álvarez en materia de seguridad, “requiere el mayor de los esfuerzos del gobierno, del trabajo coordinado y la suma de esfuerzos para poder revertir la crisis de inseguridad”, y no lavarse las manos como lo hace la gobernadora aventándole la bolita a la Federación cuando el sexenio anterior decía que toda la culpa era del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

En la misma línea discursiva alejada del simplón enfoque del síndico Santos que sólo atina a mantener a los colimenses metidos debajo de la cama, el Secretario del Ayuntamiento vollalvarense, José Alfredo Chávez Gonzáles, define que la seguridad pública es el tema prioritario en la agenda de los tres órdenes de gobierno, y “en el contexto actual que se está viviendo, la ciudadanía espera respuestas y acciones concretas de gobierno que generen las condiciones que todos estamos buscando”, no ocurrencias ni puntadas como las de Santos.

Se dice qué…

*El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, continúa profundamente amargado por la derrota que en las elecciones presidenciales de 2016 le infringió el panista Felipe De Jesús del Sagrado Corazón de María Calderón Hinojosa.

*Porque según él, la revista semanal Proceso “no contribuyó al cambio en el país, sí vale la pena enfrentarlos y debatir, y confrontarnos en buena lid, y tratar el tema y ya, fuera máscaras, cada uno en su sitio y no pasa nada”. El pequeño gran detalle es que el Rey López Obrador ocupa nada más ni nada menos que la fortaleza medioeval que es Palacio Nacional.

*Cogido en la maroma por Televisa que le enmendó la plana “de manera personal” informándole que no mantenía una relación de servicios ni laboral con Carlos Loret de Mola desde 2019, López Obrador tuvo que reconocer que la regó al imputarle 11.8 millones de pesos presuntamente recibidos de dicha empresa por el incómodo periodista. Desde luego que no hubo ningún “usted disculpe” presidencial para quien lo trae más que purgado.

*Si AMLO se aplicara a combatir a la delincuencia organizada con el denuedo que lo hace con la prensa independiente que tanto aborrece, otro gallo les cantara a los mexicanos.