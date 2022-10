Aficionados mexicanos denuncian gran estafa por boletos y hospedaje para el Mundial

CN COLIMANOTICIAS

México.- Un grupo de casi 30 aficionados mexicanos denuncian que fueron víctimas de una gran estafa, que asciende a más de medio millón de pesos por boletos y hospedaje para el evento.

Mediotiempo pudo entrevistar a uno de los afectados, quien relató el caso y la investigación que él mismo, junto a las otras personas involucradas, han llevado a cabo para detectar el fraude del que fueron víctimas.

Mario Urrea contó cómo una persona identificada como Bernardo Benjamín Revelo Oñate orquestó una estafa en la que ofreció a decenas de personas paquetes completos de hospedaje y boletos para los partidos de la Selección Mexicana en Qatar 2022.

“Esta persona se empezó a meter en algunos grupos, creemos que lo hizo a través de amigos porque algunas transferencias se hicieron para otras personas. Básicamente el gran número de las personas estafadas fue porque ofreciendo un pago anticipado para apartar esos boletos digitales y a otros con hospedaje.

El hospedaje está blindado porque Qatar no te permite hospedarte sin tener boletos, lo que hizo fue rentar y ofrecer cuartos de una villa que tenía ya con boletos a los tres partidos de México para ofrecer paquetes completos: hospedajes y boletos”.

Bernardo Benjamín Revelo Oñate también hizo partícipe a Óscar Daniel González Oñate, a quien identificó como su hermano para la realización de varios depósitos por parte de las víctimas que hasta este momento asciende a 511 mil 780 pesos.

“Él te enviaba su credencial de elector la cual es legal porque lo investigamos, no hay identidad suplantada. A todos nos enviaba también una hoja en donde estaba registrado como regidor para el municipio de Celaya, enviaba información del hospedaje y boletos sorteados que había obtenido.

«Ahí entraba la parte de presión, te decía que le depositaras porque los iba a vender a otras personas, que porque las tarjetas, que porque su hermano… En mi caso vino a mi casa a recibir parte del dinero, hay personas de Los Ángeles que le hicieron depósitos por western union, otras de Tijuana, Zacatecas, Reynosa, Laredo, Villahermosa, Querétaro, Ciudad de México. En algunos casos se quedó de ver con gente en Querétaro en plazas, iba con su novia y llevaba todo para el dinero. Esto escaló a cosas muy grandes, somos demasiados. Yo publiqué esto en mis redes el jueves y se fueron sumando, no sabemos la dimensión de esto”, contó Urrea, a quien visitó a su casa para recibir parte del dinero. El caso de Mario es de un total de 100 mil pesos.

El mismo Mario, quien ha acudido a varios mundiales, explicó la complejidad que en cada Copa del Mundo se tiene para la obtención de entradas y hospedaje; por ello la creación de grupos de amigos que venden y revenden paquetes ante los precios exorbitantes de las agencias que en el caso de nuestro país son: MATCH Hospitality Mexico (Zest Events), Lusso Travel y Mundomex.

“Todos los mundiales se hacen por sorteo. Al final la FIFA sortea los boletos a millones de personas y pocos salen beneficiados, la gran mayoría de las entradas se le otorga a operadores que los ofertan a precios muy altos incluyendo hoteles muy caros, fuera del alcance. En este contexto, México está en un tercer lugar de países que más aficionados lleva a un Mundial, la forma en la que intentamos comprar boletos es como todos lo hacen, como todo el tiempo se ha hecho, porque muchos dirán que cómo se nos ocurrió, pero así se negocian los boletos entre grupos y amigos”.

En el caso de Urrea, el contacto se originó en julio cuando en una publicación de Facebook detectó que un conocido había adquirido boletos, esta persona lo contactó con Bernardo Benjamín Revelo Oñate y ahí se integró al grupo de WhatsApp que Bernardo creó para mantener al tanto a todos de cada paso a seguir. El mismo ‘modus operandi’ se ha visto con otras personas más.

“Una persona publicó un hospedaje, entonces la contacto vía Messenger de Facebook y le pregunto si está disponible y me dice que no, pero me dice que le pasaría mi perfil a otra persona que sí tiene y curiosamente él me contacta. Detectamos que otras personas también señalaron que fue así, creemos que tiene cómplices”.

Con información de MedioTiempo