Admite Elías Lozano que sí hay patrullas en ‘resguardo’

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El alcalde Elías Lozano Ochoa, admitió que sí hay patrullas de seguridad pública en un predio particular, donde dijo, están resguardadas y seguras, sin embargo, no explicó los motivos ni quiso dar a conocer el nombre del dueño o dueña del predio, solo advirtió “nos están haciendo el favor, es prestado”.

Lozano Ochoa dijo que las patrullas estaban siendo resguardadas en un terreno que con el sismo se vinieron abajo las bardas, luego en los terrenos de la feria, no obstante, debido al vandalismo y la poca seguridad del lugar, se buscó otra alternativa: “con tiempo hablamos con una persona nos está prestando el terreno, no se está pagando ningún tipo de renta y estamos resguardando algunas unidades”.

Al cuestionar sobre el nombre del particular, señaló “no estoy autorizado a decir quién es el dueño del predio, cuando me autorice lo digo con gusto”.

En torno a la primera denuncia que hizo la regidora sobre los supuestos “aviadores”, el alcalde también fue claro: “Yo no voy a emitir ninguna opinión hasta que las instancias correspondientes hayan terminado de hacer la investigación, en tanto no, porque en todos los juicios ese es el formato, no se puede dar ninguna información si es que es una persona responsable hasta que no se culmina con la investigación, tengo mi conciencia tranquila y no tengo problema en ese tema”.

El alcalde destacó que está tranquilo porque su administración ha sido responsable y seria en todos los aspectos, aunque dijo, es evidente que faltan muchas cosas por hacer, “en cuatro años no se puede resolver lo que se dejó de hacer en mucho tiempo, sin embargo, hemos sido cumplidos en las quincenas nunca ha habido retraso, cosa que se usaba en otras administraciones”.