Adeudos ante la CFE y el SAT afectaron compromisos salariales: Diana Zepeda

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- “A pesar del cobro de casi 11 millones de pesos que nos requirió la CFE por falta de pago, no de esta administración, seguimos abonando pero sin dejar de dar este vital servicio del agua a todos los armeritenses”, así lo señaló la presidenta municipal Diana Zepeda Figueroa durante la lectura de su segundo informe de labores.

“Apenas respirabamos de los compromisos financieros llega de manera frontal un ultimátum para el pago de cerca de 11 millones que nos exige la CFE, quiero decir que esto trastocó las finanzas del gobierno afectándolas a un nivel muy importante y con ello también se afectaron algunas partidas a la capacitación, emprendimientos, prestación de servicios y compromisos salariales”.

Y añade “pero no solo eso, sino que recientemente nos acaba de llegar unas semanas atrás una notificación nuevamente del SAT demandando el pago de 7 millones de pesos que nuevamente lastimaron las finanzas”.

Diana Zepeda dijo que además de los compromisos de adeudos ante la CFE y el SAT se tuvo la disminución de participaciones federales: “pero esto no ha sido factor para que nosotros dejemos de cumplirle a los armeritenses, y no obstante en ningún momento me he dado por vencida”, afirmó.