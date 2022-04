Además de cuidar al país, la SEMAR también es cultura este viernes lo veremos en el Pez Vela: Griselda Martínez

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Este viernes 29 de abril comienza la Feria de Manzanillo en su edición 91, por ello la presidenta Griselda Martínez invita a la población a divertirse y participar de todos los eventos los cuales serán gratuitos. Una muestra de ello, dijo “es la espectacular presentación del Coro, Banda Sinfónica y Mariachi de la Secretaría de Marina que se presentará hoy viernes a las 8:30 de la noche en la explanada del Pez Vela, este gran ensamble, consta de 85 músicos que estarán en escena engalanando el jardín principal del centro de Manzanillo”.

Destacó que es la primera vez que se presentará en el estado de Colima este espectáculo a cargo de elementos de la Secretaría de Marina, lo cual será una gran experiencia disfrutarlo, “además de cuidarnos, garantizar la paz del país, de nuestros mares y costas, la Secretaría de Marina también es cultura, agradezco al secretario de Marina al Almirante José Rafael Ojeda Durán por proporcionarnos esta gran orquesta”.

Mencionó que a las 6 de la tarde, en las instalaciones de la Feria de Manzanillo, se realizará el corte de listón para inaugurar la edición 91 de las tradicionales Fiestas de Mayo y durante este día se coronará a la Embajadora de los festejos Coral Zavaleta.

La presidenta relató la agenda artística de las Fiestas de Mayo, y resaltó la celebración por el día del niño y de la niña, que este 30 de abril se presentará en dos funciones a las 6 y 8 de la noche la Gallina Pintadita y a las 7 de la tarde se realizará una rifa de regalos por parte del DIF, “a las 7:30 se realizará la premiación del concurso que lanzó Protección Civil y Bomberos sobre “Ponle nombre a tu camión de rescate” y además se darán los premios a las niñas y niños que participaron en el concurso “Ponle Color a tus derechos” de la Procuraduría Municipal de Protección de niñas, niños y adolescentes. Es de recordar que este día, de 5 a 8 de la noche los juegos mecánicos serán gratis para las niñas y niños.

Mencionó que el 01 de mayo en el teatro alterno de la Feria, a las 9 de la noche se presentará Los Felinos y Mr. Junior, eventos que son gratuitos y dedicados para todo público.

Indicó que el 02 de mayo se presentará The Rootsman Rockers a las 7 de la noche y el 03 de mayo a las 6 de la tarde se presenta Xtrm Dance Academy; a las 7 Dance To Be y a las 8 de la noche se realizará una exhibición de artes marciales.

El 04 de mayo a las 6 de la tarde el grupo de porristas Shark; a las 7:30 la Academia Jazz Conection; el 05 de mayo se presentarán Antídoto para locos, el Ballet Tinebeka y Danzoneros a las 7, 8 y 9 de la noche respectivamente. El 06 de mayo a las 9 de la noche se presentará la cantante Karina Lisbet.

Agregó que el 07 de mayo se presenta uno de los municipios invitados Cuautitlán de García con un ballet folklórico a las 5 de la tarde; a las 7 el ballet Xochipilli y a las 8 de la noche la Tercia de Ases que estará compuesta por las orquestas de Luis Ortega, de Pérez Prado y la Colorado Naranjo.

Dijo que el 08 de mayo a las 9 de la noche, también de forma gratuita se presenta la Banda El Recodo. El 09 de mayo habrá música versátil con El Amigo del Tiempo a las 5 de la tarde; a las 6:30 Just Dance y a las 8 de la noche el Colectivo Trans.

Griselda Martínez dijo que para el 10 de mayo se ha programado, en el Casino de la Feria, de 1 a 6 de la tarde una comida gratuita para festejar el día de las madres, la cual será amenizada por mariachi y donde además se rifarán regalos para ellas. A las 7 de la tarde se presentarán los talentos de la Universidad Itecce, Para el 11 de mayo se presentarán el Ballet Cihuacóatl de Cihuatlán y el Ballet Contempo, a las 7 y 8 de la noche respectivamente.

Para el 12 de mayo se presentará Cid Dance Studio, la Academias Dance Spot, Kemana O Ke Kai y la presentación de la delegación folklórica del municipio invitado Santo Domingo de Petapa, Oaxaca con un espectáculo de la Guelaguetza, estos eventos serán a las 6, 7, 8 y 9 de la noche respectivamente.

El 13 de mayo se presentará a las 6 de la tarde el Centro Universitario de Bellas Artes de Manzanillo y a las 9 de la noche, gratuitamente, la presentación estelar de Fernando Delgadillo.

En la agenda del 14 de mayo a las 7 de la tarde se presentarán los talentos del Instituto Municipal de la Cultura y a las 9 de la noche, también gratis, se presenta el espectáculo de La Original Sonora Santanera de María Fernanda.

Para el cierre de la edición 91 de las Fiestas de Mayo, el domingo 15 de mayo, a las 6 de la tarde se presentará el Ballet Hiutzillin y a las 9 de la noche Merengossa.

La alcaldesa Griselda Martínez reiteró que todos los eventos y espectáculos artísticos de la Feria de Manzanillo serán gratuitos, pidió a todas las personas que acudan a divertirse lo hagan de manera responsable y que la basura que generen las depositen en los contenedores destinados para ello.