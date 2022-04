Activistas cuestionan: ‘Cuando el Tren Maya se caiga como la Línea 12, ¿quién va a ser el responsable?’

CN COLIMANOTICIAS

México.- Activistas que están en contra del Tramo 5 del Tren Maya criticaron este martes la cancelación del diálogo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y cuestionaron quién se hará responsable si la obra presenta fallas.

“Cuando el Tren Maya se caiga como la Línea 12 del Metro, ¿quién va a ser el responsable? El presidente tiene casi 70 años, se va a morir y nos va a dejar la responsabilidad a nosotros”, expresó el activista Arturo Islas en una conferencia en el Senado de la República.

Por su parte, José Urbina, buzo de cuevas, aseguró que están dispuestos a dialogar con el gobierno federal, pero criticó las descalificaciones en su contra.

“Si el primer paso es volver a Palacio Nacional, aquí estamos, todos los que estamos en Quintana Roo y los que estamos a favor del movimiento porque saben lo que protegemos. No somos nada de lo que creen de repente que somos. No somos ni seres sin escrúpulos ni nos pagan. Queremos conservar la selva, y la selva no necesita ser transformada”, dijo desde la Cámara Alta.

Desde ayer activistas del colectivo Sélvame del Tren acudieron a Palacio Nacional para intentar hablar con el presidente López Obrador pese a que Presidencia les informó que se cancelaba la reunión un día antes.

En conferencia matutina, el mandatario federal dijo que se canceló la reunión para hablar sobre el Tren Maya porque famosos como Eugenio Derbez rechazaron asistir.

“Incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación, entonces es lo mejor para que no nos usen, porque ya sería el colmo, ¿no? Que los conservadores corruptos quisieran utilizarlos”, acusó.

Por su parte, el actor Eugenio Derbez en un video aclaró que él fue el único integrante de Sélvame del Tren que no podía asistir a Palacio Nacional por cuestiones de trabajo y lamentó la cancelación del diálogo.

“Pues sí el señor presidente lo que quería una foto conmigo yo feliz de la vida hubiera ido a Palacio Nacional”, expresó.

