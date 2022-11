Abordan pensamiento colectivo tras pandemia, en ExpoNeuro 2022

*“Los procesos de pensamiento dentro de una familia, añadió, “son procesos autónomos y provocan que un sistema cerrado se autorregule continuamente”: Edit Oleiva Gómez.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En conferencia presencial, la psicóloga experta en salud mental Edit Oleiva Salazar Gómez habló sobre el Pensamiento colectivo después de la pandemia, a las y los asistentes de la Expo Neuro 2022 que organizan la Facultad de Psicología de la Universidad de COLIMA y la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA).

A lo largo de su participación, Salazar Gómez dejó recomendaciones y mensajes sobre la salud mental y el pensamiento surgido durante la pandemia. Después de recolectar impresiones y experiencias, la profesora de la Univa señaló que “la primera norma de aprendizaje para un pensamiento sano está en uno mismo”.

Explicó que el pensamiento actúa como una estructura psíquica capaz de transmitir, transformar y contener la energía psíquica. Los procesos de pensamiento dentro de una familia, añadió, “son procesos autónomos y provocan que un sistema cerrado se autorregule continuamente”, ejemplo de ello, dijo, es hablar del miedo en un hogar durante la época de pandemia

Invitó a reflexionar qué hicieron, qué quieren y que piensan hacer después de todo lo que ha pasado por su mente y cuerpo en esta pandemia, también a preguntarse si valoran más a quienes tienen cerca, si disfrutan más de la vida, si sacan del closet lo guardado o visitan a su abuelita con más frecuencia.

Recomendó ser estratégicos y mejorar las redes de interacción para permitir que se queden las personas que son realmente importantes para uno; “nunca permitan que se queden en su vida quienes resten y dividan, sino por el contrario, personas que sumen y multipliquen”.

Sobre la búsqueda de la salud mental y emocional una vez superada la crisis física, planteó que la primera norma de aprendizaje para un pensamiento sano esta en nosotros mismos. Al respecto, reveló que entre 2013 y 2021 se invirtió el 2.1% del presupuesto en salud mental y sólo durante la pandemia se sacaron regalías del presupuesto para apoyarla, pero no todo mundo tiene la capacidad de hacerlo.

Antes de finalizar su charla, Salazar Gómez dijo a quienes asistieron, que “piensen sanamente en que todo pasará y que seguirás tu camino a pesar de la adversidad”. En este sentido, agregó, “la mejor forma de continuar es no parar, y cuando decimos no parar es no esperar que los otros digan ‘se acabó’ o ‘se terminó’”.

Expresó, a manera de conclusión, que “pensamos de acuerdo a lo que vivimos y vivimos lo que deseamos, buscamos o determinamos para nuestra realidad”. La vida, finalizó Oleiva Salazar, “no se repite, pero la pandemia ya pasó”.