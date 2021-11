A Indira le deseo el mayor de los éxitos; a Nacho lo juzgarán los colimenses y que le vaya bien: Mario Anguiano

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El ex mandatario estatal Mario Anguiano Moreno, deseó éxito a Indira Vizcaíno Silva como gobernadora mientras que evitó comentarios personales sobre el sexenio de Ignacio Peralta Sánchez.

“De Nacho no quisiera emitir un juicio sobre su administración, porque no sería objetivo, no sería imparcial de mi parte, sería incorrecto”.

Sin embargo se limitó a mencionar que Peralta Sánchez ofreció tener el estado más seguro y lo que se percibe en la sociedad, los medios y el gobierno es que en muchos momentos es la entidad con mayor inseguridad en el país.

Además que Peralta Sánchez se ofreció a tener estabilidad financiera, sin embargo de recibir un estado con 3 mil millones de deuda pasó a tener 11 mil pesos de deuda.

“Me parece que lo más importante que hay es el juicio que emite la población, sobre la evaluación que hagan de Nacho, yo dejo y confío en la evaluación que haga la población”.

Expuso que si no hubo desvíos de recursos o violaciones a la Ley, el mandatario saliente debe tener tranquilidad.

“A Nacho le deseo que le vaya muy bien en esta etapa ahora que dejó la gubernatura”.

En torno a las acusaciones en su contra agregó que su gobierno ha sido el único que hasta el momento ha sido cuatro veces auditado y de ellas, la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado dictaminó que no hubo desviación de recursos.

“Además nunca se presentaron las pruebas que se decían de las supuestas propiedades en el extranjero de su propiedad”.

Reconoció que dejó una administración con una situación financiera complicada, ya que consideró que su error fue creer y confiar en personas que decían tener una gran experiencia.

“Uno de ellos hasta con Doctorado, se decían amigos y hasta traicionaron la confianza que se depositó en ellos, quien a recibido el costo político de eso, han sido algunos amigos, pero especialmente yo”.