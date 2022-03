50+1 convoca a movimientos y colectivos a integrarse a la agenda de trabajo en favor de la mujer

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La organización 50+1 Capítulo Colima llamó a todas los colectivos, organizaciones y movimientos feministas a reunirse para generar una agenda en beneficio de las mujeres.

La presidenta de dicha organización en Colima, Leticia Zepeda Mesina, dio a conocer que se reunirán este sábado en el restaurante Finca de Barrio a las 9:30 de la mañana para iniciar trabajos con la agenda femenina.

“Trabajamos de la mano con el Congreso como hoy que se forma la bancada para sentarnos a la mesa y hacer una agenda de trabajo efectiva con hecho y conjuntar los entes involucrados en la resolución de la justicia y entonces podamos seguir un camino donde las consecuencias sean visibles”.

De esta manera hizo la convocatoria a todas las asociaciones y movimientos feministas, para unirse al primer paso en la realización de esta agenda.

Mencionó que hay muchas cosas por hacer en favor de la mujer y se requiere redoblar esfuerzos.

“Lo cierto es que se cometen feminicidios porque no hay consecuencias, las mujeres mueren y las matan porque no hay consecuencias, lo cierto es que hay niñas de 12, 13 años embarazadas porque no hay consecuencias y en eso tenemos que trabajar”.