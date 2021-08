500 Años de dominación/ Sin pago Trabajadores del estado / ¿Listos para el regreso a clases?/Coespris en Manzanillo/

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado

Son 500 años de una historia donde fuimos dominados por los españoles, que hay que decirlo no fueron la mejor civilización de Europa que tocara tierras en el continente a descubrir, y los resultados de esta conquista lo seguimos viendo hasta nuestros días, las naciones dominadas por los españoles y aquellas que posteriormente fueron vendidas a la corona española, todas sin excepción, atraviesan por grandes problemas económicos, de organización política, de inseguridad, de falta de identidad nacional y en casos como Salvador, Honduras, Nicaragua, los índices delictivos que han provocado que los habitantes abandonen sus naciones de origen en un éxodo incierto para llegar al sueño americano.

Los dominadores que muchos de ellos eran presos, llegaron a las ciudades de las diferentes culturas ancestrales habitadas por aztecas, toltecas, teotihuacanos, mixtecos, zapotecos, yaquis, rarámuris, mayas, y al tomar las poblaciones, de forma brutal asesinaron miles de indígenas, robaron oro, plata y piedras preciosas, destruyeron templos y destruyeron los códices que eran el tesoro más valioso que poseíamos, muy pocos de ellos se conservan y con tristeza son resguardados en otras naciones que comprenden su importancia.

Debemos reconocer que durante este sexenio encabezado por Andrés Manuel López Obrador se le ha dado mucha importancia a la historia, a los vestigios, a los nuevos hallazgos y al reconocimiento histórico de los pueblos indígenas, el proyecto realizado en el zócalo de la Ciudad de México, en el marco de los 500 años de la caída de la gran Tenochtitlán, es una clara muestra de trabajar por recuperar esa identidad como nación tan importante para la transformación de nuestra sociedad, rescatar valores, y reconocernos como una nación valiosa apreciada por el resto del mundo.

TRABAJADORES ESTATALES SIGUEN TRABAJANDO SIN RECIBIR EL PAGO DE SUS QUINCENAS los de educación, procuración de justicia, y de otras dependencias de gobierno del estado iniciaron actividades hoy, aún sin recibir el pago quincenal que como resultado de un trabajo que realizan diariamente. Voy a citar a continuación el mensaje de los trabajadores de la educación de la Sección 39 del SNTE:

“Hoy que inicia el ciclo escolar los trabajadores de la Educación SNTE 39 cumplimos una vez más con nuestra labor (…) Aquí el que no cumple es el gobierno del estado, nos tiene: sin quincena, sin herramientas tecnológicas, sin servicios médicos ni prestaciones a las que por ley tenemos derecho por nuestras aportaciones económicas”

Pero no son los únicos, los trabajadores de la Fiscalía han estado cumpliendo su labor sin descanso, jornadas que cubren el trabajo de la dependencia 24 horas siete días de la semana, recordemos que es muy importante que dicha dependencia cuente con los recursos necesarios para brindar el servicio a la ciudadanía y ahí los vemos trabajando bajo protesta, arriesgando la vida y prestando un servicio con calidez humana, ahí están agentes del ministerio público, personal administrativo, notificadores, investigadores, criminólogos, ninguno de ellos ha dejado de trabajar a pesar de la falta de pagos. Este mismo caso se vive en otras dependencias que siguen atendiendo a los ciudadanos, es de suma importancia que se resuelva este problema, y lo referente a los gastos operativos. Los trabajadores saben que el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador va a brindar los recursos, sin embargo si gobierno del estado recauda, porqué no se habla de este tema y se busca generar anticipos de pago.

¿LISTOS PARA EL REGRESO A CLASES?

Esta pregunta no va dirigida a los docentes que ya están en los cursos previos al arranque del ciclo escolar, se trata de padres de familia dispuestos a apoyar a la escuela, a cumplir con protocolos, a participar de forma continua, a coadyuvar a la concientización del alumnado y se adquieran los insumos necesarios para que se brinden servicios educativos en espacios seguros para todos. ¿Los padres de familia enviarán a sus hijos a la escuela y firmarán la carta compromiso a pesar del incremento de casos? Es pregunta.

Y lo más importante, tras el anuncio de la SEP a nivel federal en la que se refiere que cada estado tendrá que responsabilizarse al regreso a clases, en el caso de Colima, y la profunda crisis financiera que atraviesa, ¿Cómo dotará de los recursos a los planteles escolares para que tengan los necesario? No sólo se está hablando de materiales, sino del personal en cada escuela para que no se queden sin maestros en caso de que alguno de ellos se contagie, o todos los planteles educativos cuenten con un intendente. ¿La Secretaría de Educación ya tiene los contratos elaborados para maestros e intendentes que ya deben estar trabajando en las semanas previas al arranque del ciclo escolar?

COESPRIS EN MANZANILLO el pasado viernes se desplegó un fuerte operativo por parte de la dependencia referida en el estado, donde estuvieron en cada uno de los negocios vigilando se respetaran las medidas de prevención e higiene para ser sitios seguros y prevenir contagios del Covid-19 y las siete variantes que actualmente existen en la entidad. El comisionado de la Coespris Antonio Ochoa Meillón fue claro al decir que el incremento de contagios y decesos por Covid, ha generado se refuercen las medidas, que los establecimientos deben cuidar el aforo, que no se busca cerrar negocios, se busca cuidar el respeto absoluto de protocolos y si un lugar se satura, busquen otro que tenga aforo para comer y disfrutar sanamente, en el caso de casinos. La gente debe cuidarse, principalmente con el uso del cubrebocas. Mencionó algo muy importante, que los lugares que venden bebidas alcohólicas cambiaron el giro de bar a restaurant bar y esto les permite convertirse en negocio esencial.

En la entrevista solicitó respetar totalmente las medidas de prevención para disminuir los contagios, se trata de que todos los negocios abran sus puertas pero de forma segura y con respeto a los protocolos.

En este espacio hemos sido críticos con aquellos negocios que no respetan medidas, lamento mucho molestar con la crítica, no pretendo que cierren un establecimiento, se busca que sean lugares seguros para que la gente asista, coma, se divierta y juegue seguro. Se trata de cuidar la vida de todos y esto nunca debe ser tomado a mal, ya hemos perdido mucha gente, no queremos más decesos, el Covid ya nos trajo mucho dolor.