Hospital Ambulatorio evitará colapso del sistema de salud de Colima

*Este Hospital ayudará a que, en caso de necesitarse, hospitales del Sector Salud refieran pacientes estables para que terminen allí su recuperación.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Hospital Móvil en el Auditorio Multifuncional de la Unidad Deportiva Morelos servirá para evitar “un colapso” del Sistema de Salud del Estado, afirmó la titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, Leticia Delgado Carrillo, quien agregó que con su operación “se garantizará la atención médica de pacientes con Covid-19”.

Durante su videoconferencia de prensa diaria, la funcionario estatal aclaró que todas las acciones de reconversión hospitalaria que las últimas semanas se han hecho en Colima tienen la intención de que las unidades hospitalarias del sector salud cuenten con disponibilidad de camas para la atención médica.

Delgado Carrillo dijo que la instalación del hospital móvil será para pacientes tratados en hospitales que puedan terminar de recuperarse en un área alterna como lo ese tipo de infraestructura. De esa manera, insistió, habrá más espacios en hospitales y se podrá seguir atendiendo a pacientes que requieran terapia intensiva u observación hospitalaria.

La funcionaria estatal agregó que el objetivo con ese hospital móvil “es disminuir la sobrecarga y saturación de pacientes que requieren hospitalización, estabilizar y referir a quienes evolucionen a una enfermedad y requieran cuidados intensivos, así como apoyar a las unidades del IMSS e ISSSTE en caso de que llegaran a su máxima capacidad hospitalaria.

Precisó que en el hospital móvil estarán pacientes referidos, principalmente, del Regional Universitario.

“No es para que acuda cualquier persona ya que no se otorgarán consultas, ni atención de urgencias, sino que será un trabajo de coordinación directa con los hospitales del sector salud. No estamos esperando que colapsen los servicios de salud, por eso estamos actuando de manera anticipada para que en su caso se pueda contar con el apoyo del hospital móvil para pacientes Covid-19”, explicó.

Esas acciones entre otras, indicó, son respuestas rápidas del Gobierno del estado y el Gobierno federal para continuar las gestiones de recursos en la atención y contención de la pandemia.

Insistió en la necesidad de que la población cumpla con las medidas del cuidado de la salud para que no estemos rebasados. “La solución no es tener más hospitales, la solución está en el cuidado que tengan para no contagiarse”.

Es de señalar que este fin de semana, Delgado Carrillo en compañía de diversos funcionarios del sector salud supervisó la instalación del Hospital Móvil en el Auditorio Multifuncional de la Unidad Deportiva Morelos, el cual se prevé inicie operaciones esta misma semana.