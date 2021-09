¡15 de enero 2019 no se olvida! Sin pagos quincenales, adeudos de conceptos salariales y deficitarios servicios de salud para maestros estatales

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

A un año ocho meses y siete días, sigue el sentir de los maestros estatales en el estado de Colima por el deceso de un maestro jubilado y otros más que como consecuencia de los deficitarios servicios de salud han acaecido ante el embate del Covid-19, a continuación presentaré unos fragmentos de la publicación de la Revista Proceso el 15 de enero de 2019:

La muerte de un profesor jubilado, al que presuntamente se le negó el servicio médico en un hospital particular por un adeudo del gobierno estatal, reavivó la polémica por la discrepancia existente entre la Ley de Pensiones Civiles que prevé atención privada para los miembros de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la recién aprobada Ley de Austeridad, que prohíbe la contratación de servicios de salud particulares para los servidores públicos. A través de las redes sociales circularon hoy reclamos al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, cuya administración fue responsabilizada de la muerte del profesor por no haber cubierto las deudas con una clínica privada que, según versiones, se negó a atenderlo y posteriormente perdió la vida en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A su vez, el secretario general de la sección 39 del SNTE, Heriberto Valladares Ochoa, anunció que algunos planteles escolares decidieron suspender labores este 15 de enero debido a la inconformidad por el fallecimiento del maestro, aunque aclaró que no será un movimiento generalizado, pues la dirigencia que él encabeza busca agotar el diálogo con las autoridades estatales. Al respecto, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que reconoció que existen “adeudos históricos en el pago a médicos y clínicas” que brindan servicios a trabajadores adheridos a la Sección 39 del SNTE, pero aseguró que “se trabaja en la regularización de los mismos y esta situación no sería justificante para la violación a una obligación constitucional” de otorgar servicios médicos de emergencia, si es que los hechos ocurrieron como se ha denunciado. Indicó que si la clínica incurrió en esa falta “el gobierno del Estado condena enérgicamente esta situación y brinda todo su apoyo a los familiares para que interpongan su denuncia tanto en el Ministerio Público como en la Comisión de Arbitraje Médico”.(…) En su comunicado, el gobierno estatal dijo que durante la actual administración se han hecho esfuerzos para mejorar los controles en el otorgamiento de servicios médicos a trabajadores de la Sección 39, a través de acciones como credencialización de derechohabientes, así como la próxima implementación de contratos con médicos y clínicas que brinden los servicios, pues durante años se careció de esta figura legal que garantiza el pago tanto a quienes brindan el servicio como la obligación de brindarlo. No obstante, “la falta de control y la mala administración que durante años se tuvo de este servicio, entre otras problemáticas, originaron que quienes no eran derechohabientes accedieran a esta prestación, limitando la capacidad de pago del gobierno del Estado”. Según el dirigente de la Sección 39 del SNTE, Heriberto Valladares, los servicios médicos privados para los integrantes de ese sindicato no son una canonjía que haya dado el gobierno del Estado a los trabajadores de la educación en la actual administración estatal, sino que forma parte del Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que es un derecho que se ha ganado a lo largo de los años de la lucha sindical(…)

Hasta aquí el fragmento de la publicación de la Revista Proceso de circulación nacional, a casi dos años de una manifestación del magisterio que se quejaba de los deficitarios servicios médicos y del reconocimiento del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez de un adeudo histórico a la Sección 39 del SNTE, en donde vemos que hay maestros con privilegios y otros en el desamparo total, porque no me explico como los ex dirigentes de la 39 tienen una pensión bastante digna y en algunos casos tienen una solvencia económica como si fueran ricos de abolengo, en otros casos propiedades lujosas, algunos más con ranchos y ganado.

Pero donde ya es el colmo, es en el privilegiado grupo de ex dirigentes del SNTE 39 que con familiares, amigos, compadres novias y hasta novios, han tenido el privilegio de contar con una base laboral y con una percepción salarial importante, servicios médicos de calidad en hospitales privados, y algunos ex dirigentes son socios de universidades y colegios, y ahí están sin pena ni gloria, gozando del privilegio aún para acomodar “a su gente” y pasar por encima de los derechos laborales de cientos de trabajadores que llevan 10, 12, 15 y hasta 20 años esperando una basificación.

Nombres como Federico Rangel, Guillermo Rangel, Adrián Orozco Neri, entre otros ex líderes, y además los que se desempeñaron o desempeñan como altos funcionarios en la Secretaría de Educación, sin olvidarnos del gobernador Peralta Sánchez y los exgobernadores involucrados deberían ser citados a rendir cuentas, porque el adeudo histórico con la Sección 39 del SNTE es un tema de varios sexenios atrás, pero hoy quien enfrenta la furia de los maestros del movimiento Somos la Base 39 es el actual líder Heriberto Valladares Ochoa, a el le tocó el estallido, pero otros armaron la bomba durante años.

Es por eso muy importante una revisión a fondo del tema del adeudo de los maestros de la Sección 39, salario, servicios médicos y todos y cada uno de los conceptos que se les adeudan, pero de este tema ahondaremos en otras entregas.

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMO: La Universidad de Colima señala 260 millones de pesos de adeudo, mismo que el gobierno estatal no ha repuesto, curiosamente se iguala al caso de los maestros de la 39, de los trabajadores del área de salud y de justicia. ¿Muchas casualidades heredadas de muchos sexenios atrás no lo cree uste amable lector?

Urge una auditoría a fondo de cada una de las dependencias.