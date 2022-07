143 postulantes a congresistas nacionales de Morena; se cae la página de registros

*Perredistas, petistas, priistas, alcaldes, diputados y el actual encargado, entre los aspirantes.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Un total de 143 colimenses se registraron para ser considerados postulantes a Congresistas Nacionales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (morena), en cuyo listado oficial se observa la participación de perredistas, petistas, priistas, alcaldes, diputados locales y funcionarios de la actual administración estatal.

En total se registraron 64 postulantes para el Distrito Federal 01 y 79 para el Distrito Electoral 02, de 200 que se esperaba fueran registrados en cada Distrito Electoral Federal.

La lista de aspirantes aceptados no pudo ser consultada debido a que Morena anunció que “se el sábado se le cayó el sistema y su página oficial electrónica está desactivada, lo que ocurrió después de la publicación de las listas de aspirantes para Congresistas Nacionales, realizada un día antes”.

“El interés de los simpatizantes del Movimiento ha generado un tráfico inusual de usuarios en nuestros servidores y en ese sentido, hemos enfrentado constantes intervenciones y ataques cibernéticos que han deshabilitado temporalmente nuestra página web”, informó el partido guinda.

Ello ha impedido “que tanto los militantes como la sociedad puedan acceder a nuestro portal www.morena,si”.

Sin embargo, en la lista oficial de postulantes por ambos distritos electorales en Colima, se puede observar que se registraron, entre otros: Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, perredista y padre de la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva; el petista Olaf Presa Mendoza; la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez; la secretaría del Ayuntamiento de Manzanillo, Martha María Zepeda del Toro; Rosa María Bayardo Cabrera, secretaria de Fomento Económico del Gobierno del Estado.

Asimismo, se registraron Martha Angélica Valenzuela Verduzco, ex tesorera municipal en Tecomán; Yommira Jockimber Carrillo Barreto, diputada local; Marcela Mitzuko Márquez Monroy, activista de izquierda; Jorge Velasco Rocha, activista de izquierda; Sonia Hernández Cayetano, diputada local; Julio Cesar León Trujillo, actual dirigente de Morena y ex delegado de Programas Federales en Colima; Isamar Ramírez Rodríguez, diputada local, entre otros más.

La lista completa se puede consultar en el presente vínculo: https://documentos.morena.si/congreso/COL-MyH-220722.pdf

CONGRESO EL DOMINGO

La convocatoria al Congreso Nacional morenista, a celebrarse los días 17 y 18 de septiembre próximo, contiene los pasos que deberán seguirse para culminar con ese objetivo. Entre los días 30 y 31 de julio se llevarán a cabo asambleas en los 300 distritos electorales federales del país, con el propósito de elegir a los congresistas estatales, incluidos los 32 comités estatales.

Así, los días 17 y 18 de septiembre se llevará a cabo el tercer Congreso Nacional Ordinario, donde se renovarán el Consejo Nacional y su presidencia, al igual que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con excepción de la presidencia y la secretaría general, dado que su periodo concluye hasta agosto de 2023.

En el Congreso Nacional se actualizarán los documentos básicos de Morena para adecuarlos a la realidad de transformación que se vive en el país, reforzando los valores de: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

SISTEMA DE SELECCIÓN

En la convocatoria se establece que habrá de refrendarse el procedimiento de encuesta para elegir a quienes representen electoralmente al partido, “porque la encuesta no es sólo un método de selección, es el principio de que en Morena las decisiones más importantes las toma la gente. En Morena el pueblo manda.

“Todas las personas protagonistas del cambio verdadero y simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional podrán participar en este proceso de organización interna, ya que, Morena es un partido abierto y plural, que pertenece al pueblo de México. Por tanto, se reafirma que no puede haber grupos ni sectarismos, porque Morena sólo le pertenece al pueblo de México.”

También se pondera que Morena, al significarse como la principal fuerza política del país, pretende una “vida interna que sea democrática, plural y respetuosa, para que ésta se convierta en su principal activo. Morena es plural, porque plural es el pueblo de México. Este proceso de renovación será democrático, transparente e incluyente. Y dejará un partido organizado, unido y fortalecido que, sin importar quién sea la o el candidato, garantice la continuidad de la Cuarta Transformación en 2024”.