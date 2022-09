14 horas constante en la defensa del castillo de Chapultepec

Por: Ángel Durán.

En “La verdadera historia de México de radio Oruz del historiador Profesor Francisco Mendoza, narra los acontecimientos que se dieron en la batalla por la defensa del Castillo de Chapultepec el 12 y 13 de septiembre de 1847, en la guerra entre Estados Unidos y México.

No había duda que, en aquella época las luchas revolucionarias era una constante, pero México como país independiente, tenían una gran cantidad de amenazas y en ese momento estaba por concluir y escribir una historia que jamás se nos olvidará, donde los norteamericanos que habían invadido nuestro país con la intención de apoderarse de más de la mitad de nuestro territorio.

La historia narra la crueldad de los combates que ahí se dieron y el por qué surge la heroicidad de seis cadetes militares, que hoy conocemos como niños héroes y que a donde quiera que vayas y observes a los integrantes de un escolta: militar o de escuela, esos seis integrantes representan a los niños héroes que perdieron la vida en la batalla de Chapultepec.

A nivel mundial las escoltas son de tres integrantes, sólo en México son de seis y el abanderado representa a Juan Escutia.

La historia narra, que durante 14 horas seguidas de combate, no hubo ningún instante en que, en el aire, no se intercambiaran balas de cañón, imagínese usted, la cruenta realidad de los combates en ese lugar, sobre todo sabiendo que ahí se encontraba un colegio militar y soldados de diferentes batallones, pero los heroicos, fueron entre, los cadetes de ese colegio y hombres del Batallón de San Blas del Teniente Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, a quien este último la historia de México, lo ha relegado y no le ha reconocido su heroísmo, pero sin duda, fue uno que presentó gran resistencia al gobierno invasor norteamericano.

Los norteamericanos sabían que ahí se encontraban militares y que había que vencerlos, aunque algunos historiadores narran que se pensó que la victoria sería relativamente fácil, hay mucha información sobre la crueldad de lo que ocurrió ahí y también sobre la existencia real de los niños héroes y que a pesar de que el presidente Santa Anna y el General José Mariano Monterde Antillón y Segura, quien era el director del Colegio Militar, dio la orden que abandonaran el castillo.

La razón, tanto del Presidente Santa Anna y Monterde, era que, era niños los cadetes del colegio y no tenían por qué pelear, pero que cree, los cadetes desobedecen y deciden quedarse para enfrentar a las tropas norteamericanas y ese es el acto heroico que se conmemora, ese alto grado de patriotismo que mostraron ante la ofensiva extranjera.

Ante lo que estaba pasando y después de la enorme retirada militar, mandan al General Nicolás Bravo con 450 hombres para defender el castillo de Chapultepec, sin embargo, la realidad era otra la ofensiva militar norteamericana era incisiva, no dejaban de bombardear el castillo y mientras esto ocurría, los cadetes habían preparado explosivos colocados alrededor del Castillo para que cuando los norteamericanos se acercaran quedaran atrapados por los derrumbes.

En el castillo se tiene conocimiento que solamente habían quedado 57 cadetes del colegio militar y 450 hombres que había llevado Nicolás Bravo, pero en el transcurso de la noche del día 12 al 13 de septiembre, la mayoría de los soldados entraron en pánico y se retiran y en la mañana del día 13 de septiembre, solo quedaron 27 soldados y dejan a General Nicolás Bravo prácticamente solo, mientras su enemigo, el General norteamericano Winfield Scott, tenía bajo su mando a 7000 hombres, la mitad de ellos los manda tomar el castillo de Chapultepec.

Al ver esto, el General Nicolás Bravo, pide apoyo y le mandan solamente 400 hombres del Colegio de San Blas, al mando del Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, este general y su gente combate contra esos 3500 soldados norteamericanos cuerpo a cuerpo, está documentado que el soldado que llevaba la bandera mexicana del Batallón, cae muerto y el Coronel Xicoténcatl, se lanza sobre la bandera de México y la levanta e incita a que su gente, a seguir combatiendo cuerpo a cuerpo y con bayoneta de mano contra los norteamericanos invasores, cuentan las crónicas de aquellos tiempos, que Xicoténcatl, sigue, lo vuelven a herir, de ese batallón mueren 380 soldados, solo sobreviven 20 de ese regimiento de San Blas.

El Coronel finalmente cae sobre la bandera mexicana y le encuentran 14 disparos, ni uno solo por la espalda, todos de frente. Este héroe en la batalla de Chapultepec nunca le dio la espalda a su país, nunca desertó como otros soldados en la noche previa sí lo hicieron, murió frente a los invasores norteamericano.

Por eso, hoy debemos de recordar a los héroes que defendieron a la patria mexicana, pero también es importante saber, que todos ellos murieron porque en su gran mayoría muchos soldados nuestros, abandonaron el campo de batalla para salvar su vida, no es fácil, pero hay momentos cruciales en los que, la decisión asertiva, marcará una pauta importante para el destino de cada nación y la vida de sus habitantes.

La decisión, valentía y patriotismo que tomaron los niños héroes y el coronel Xicoténcatl en la defensa por el castillo de Chapultepec el 12 y 13 de septiembre de 1847, fue, es y seguirá siendo un acto heroico digno de recordar por las y los mexicanos.

