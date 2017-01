Peralta buscará unidad en gobernadores para rechazar políticas de Trump

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo al gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, se buscará que todos los mandatarios del país tomen un posicionamiento de unidad para mandar un mensaje de rechazo al trato indigno e irrespetuoso que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende darle a México.

“Se está programando una reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), todos los gobernadores del país estaremos haciendo este análisis para que no sea una respuesta o un posicionamiento aislado; no solamente de Colima como entidad federativa, sino que sea a nivel nacional”.

Ayer por la noche, el mandatario colimense reunió a integrantes de los poderes del estado, representantes populares, legisladores, presidentes municipales, magistrados, dirigentes partidistas, líderes de opinión, articulistas, empresarios, profesionistas, periodistas, funcionarios públicos, entre otros. El objetivo fue la unidad como país y estado frente a la adversidad, ante la situación que prevalece por las decisiones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta mañana en entrevista, dijo que los mexicanos saben dirimir diferencias en el marco de la ley pero también que cuando son momentos de unirse por una causa común que es defender a México ante amenazas externas, no cabe ninguna duda que los mexicanos saben unirse y luchar por el país.

Por otro lado, sobre el Plan de Austeridad, argumentó que al momento no se ha tomado una decisión de reducir sueldos, lo cual tampoco queda descartado. “Hasta este momento no se ha tomado una decisión en este sentido, no es un tema que yo tenga la certeza de que será incluido en el paquete de austeridad pero tampoco se descarta”.

Expresó que continúan con la misma línea de no pagar con presupuesto público la telefonía celular, se meterán restricciones en el uso de vehículos oficiales y en el consumo de combustibles.

“Son algunas de las medidas que vamos a imponer en este nuevo paquete de austeridad, pero lo que queremos es cumplir con un objetivo de ahorro como el que fue el año pasado, que fue de alrededor de 450 millones de pesos y que eso nos ha permitido empezar a restablecer los equilibrios financieros”.

En torno a los hechos delictivos que se han registrado en la entidad, el mandatario aseguró que ningún acto amedrentará a la autoridad y no habrá impunidad.

“Los hechos delictivos que se han venido presentando en la entidad nos dañan, nos afectan y duelen, pero nuestra misión y tarea es fortalecer con nuestras acciones de política pública el estado de Derecho y mandar un mensaje muy claro de que no habrá impunidad. No hay un acto que vaya a amedrentar a la autoridad, nosotros seguimos en la tarea de procurar para todos los ciudadanos”.

Aseguró que el tema se atiende con todos los retos y dificultades que significan.

Comentarios

Comentarios