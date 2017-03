El 80 y 20 de Nacho Peralta

Por: Mario Acevedo Manzano

Dice el Gobernador Nacho Peralta que, en lo que va de su gobierno, ha dedicado el 80% de su tiempo a resolver el desbarajuste en las finanzas públicas recibidas de la administración pasada y el 20% lo ha dedicado a la política. Tiene razón Nacho, primero debería evitar que el barco se hundiera, después, conducirlo a buen Puerto.

Hay buenos números en las finanzas públicas, por una parte, está garantizada la viabilidad del gobierno estatal al contar con los recursos necesarios para mantener la operación del aparato del gobierno y por otra, se está reencausando el gasto en inversión pública para hacer obra gubernamental solo cuando existan los recursos económicos suficientes y evitar el endeudamiento, sin repetir el mal ejemplo del gobierno de Mario Anguiano que gastaba y gastaba hasta pedir prestado para pagar pasivos, dejando una deuda pública ya controlada por el gobierno actual. La experiencia en la administración pública es que no se debe pedir prestado para pago de pasivos y solicitar financiamiento solo cuando se tenga la capacidad de pago suficiente y la obra pública a realizar con dinero prestado produzca un flujo un retorno de inversión en recursos económicos o rentabilidad social. Es más, las leyes estatales y nacionales sobre deuda pública ya prohíben el endeudamiento para pagos de pasivos y solamente son autorizados los financiamientos a obra pública con rentabilidad económica y social.

La estabilidad en las finanzas públicas produce confianza ciudadana en el gobierno y la percepción social es de buen gobierno al observarse en la administración Peraltista trabajo y responsabilidad política y social en el quehacer gubernamental, faltan otros 5 años del actual periodo de gobierno y, de continuar haciendo Nacho un gobierno honesto, de seguro, veremos las obra pública que identifique a su Gobierno, no fue así en el gobierno pasado que no dejo una sola obra pública que justifique los más de 60 mil millones de pesos gastados en el sexenio anguianista.

Los buenos números se reflejan en la economía estatal cuando, según cifras de INEGI, se crearon un aproximado a los 5 mil empleos formales y al agregar más de un empleo indirecto por cada directo, tenemos más de 10 mil nuevos puestos de trabajo, por ello, es común, en la ciudad de colima ver solicitudes de empleo en diferentes establecimientos dedicados a la industria, comercio o servicios.

En cuanto al 20% dedicado a la Política, al régimen Peraltista le falta operación política, para empezar, la reelección del líder Burócrata del Sindicato de Trabajadores del Estado Martin Flores fue un mal mensaje a los ciudadanos al permitir la continuidad de un líder tan nefasto como lo es el reelecto, su relación tan estrecha con el régimen pasado, lo hacen no apto para dirigir a los trabajadores de un gobierno que, para mantener la credibilidad debe deslindarse de todo el anguianismo, entendemos, la decisión fue de los trabajadores, pero, la limpieza de un gobierno debe comprender a todo el aparato del Estado, también, hace falta operación política en el caso de los delegados federales, todo parece indicar que ningún delegado federal esta con la anuencia del Gobernador del Estado, lo anterior es una incongruencia, pues, no se pueden conducir las políticas del desarrollo estatal sin programar la inversión pública federal y estatal. Después de un año de gobierno sin cambios en los delegados federales y mantener a los anguianistas en los cargos es una falta de operación política para consolidar el gobierno de Nacho Peralta.

Otro punto sin resolver es la impunidad del ex gobernador y sus cómplices que a la fecha no reciben una condena legal por sus fechorías, todo mundo sabemos en Colima quienes son los culpables, denuncias en las procuradurías estatal y federal los tienen bien señalados, sin embargo, a la fecha, no existe ninguna consignación o sentencia a quienes hicieron daño al patrimonio de los colimenses ¿hasta cuándo habrá consignaciones y sentencia? No lo sabemos, solo el Dip. Nicolás Contreras no quita el dedo del renglón y mantiene una lucha constante por el castigo a los delincuentes de cuello blanco.

Si el Gobernador Peralta le dedica el 50 y 50 a la Administración y a la Política es de esperar mejores relaciones entre la Sociedad y Gobierno.

Fernando Moreno Peña esta en lo que sabe y le gusta: haciendo política como delegado del PRI en el Estado de Chihuahua, a ver cómo le va en aquel Estado en donde no gobierna el PRI, pero, su experiencia como gobernador de Colima en los últimos tres años de su gobierno y los tres primeros años del ex Presidente Fox, le enseñaron a lidiar con los gobiernos de oposición.

Sigue en duda si, se reglamentará o no, la reelección de Alcaldes y Diputados locales, el proceso electoral se abre en octubre y tres meses antes no debe haber ningún cambio en la legislación electoral, tal parece que los partidos de oposición al gobierno no quieren la reelección, permanecen callados y sin propuestas para implementar las bases de la reelección.

