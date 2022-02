Zouma, pierde contrato con Adidas por patear a su gato

CN COLIMANOTICIAS

México.- El fabricante de material deportivo Adidas anunció que rompió el contrato que le unía al defensa internacional francés Kurt Zouma, acusado de maltratar a su gato, tras la difusión de un video en el que lo golpea en varias ocasiones.

«Hemos cerrado nuestra investigación y podemos confirmar que Kurt Zouma ya no es un deportista con contrato con Adidas», señaló a la AFP en un correo electrónico la compañía con sede en Alemania.

🚨🚨|BREAKING: Video obtained by The Sun shows West Ham United star Kurt Zouma repeatedly kicking his cat across the floor like a football 👇👇[GRAPHIC] pic.twitter.com/Bq2oH6Eaiz

— Politics UK  (@PoliticsForUK) February 7, 2022