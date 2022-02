Aaron Rodgers en duda con los Empacadores

CN COLIMANOTICIAS

Estados Unidos.- Aaron Rodgers firmó una de las mejores temporadas de su carrera, sin embargo, no le alcanzó para ganar su segundo Super Bowl. El mariscal de campo de los Packers habló sobre su futuro apenas unos minutos después de ganar su cuarto MVP, más allá de las dudas propias, el número 12 aún no decide si seguirá o no en Green Bay.

“No he tomado aún mi decisión, se que hay historias ahí afuera, pero para ser un honesto he estado ocupado al término de la temporada, emocionado por estar aquí, es como un sueño, algo surreal si tomamos en cuenta como terminó todo, pero ser MVP por cuarta ocasión es algo loco, me siento agradecido. Como lo dije hace poco, no tardaré mucho, daré tiempo para que el equipo haga lo que tenga que hacer”, señaló el talentoso jugador.

Rodgers firmó una buena temporada, al lanzar 37 pases de touchdown por cuatro intercepciones. Los Packers terminaron en lo más alto de la conferencia Nacional y eran los favoritos para llegar al Super Bowl, sin embargo, quedaron eliminados en la ronda divisional ante los 49ers. Esa situación frustró al quarterback, quien pudo haber jugado su último partido con los Cabezas de queso. “Fue decepcionante quedar eliminado así en la ronda divisional, perder ese partido, tenía que quitarle esa emoción al momento, porque fue frustrante, en especial ese partido, fue increíble, realmente teníamos oportunidades de jugar en lugar de ver todo esto por televisión esta semana. Tengo que ver cuál es la mejor decisión para mí”. Rodgers llegó a los Packers como la selección 24 del Draft del 2005 y desde entonces se ha convertido en una leyenda del equipo, aunque no ha podido coronarlo con títulos. Pese a su talento, solo ha podido ganar un anillo, un legado muy pobre dadas sus condiciones.

