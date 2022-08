Ya no hay pretextos: Movilidad debe retirar las Mototaxis

*La resolución de la corte es clara y se debe proceder, coinciden Juan José Navarro y Hugo Chávez.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la “ilegalidad” en la que operan las unidades denominadas Transporte Alternativo o Mototaxis “ya no hay pretexto de las autoridades de la Subsecretaría de Movilidad para actuar en consecuencia y retirar de la circulación, en forma inmediata, ese tipo de unidades”

Sobre el particular los líderes de taxistas de la CTM y CNOP, Juan José Navarro Mendoza y Hugo Chávez Ríos, coincidieron en señalar que ante la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó que la operación de estas unidades en los municipios de Comala, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez son “ilegales” y deben ser retiradas a la brevedad de circulación.

Ante ello exhortaron a la Subsecretaría de Movilidad del Gobierno del Estado a “iniciar de inmediato con los operativos para sacar de la circulación a las que andan circulando sin ningún tipo de permiso”, pero sobre todo por la inseguridad para el usuario que estas mototaxis significan.

Respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalaron que esta sentencia “debe ser el antecedente para que la prohibición se aplique en todos los municipios del Estado. Sin embargo, a pesar de que ya se tiene esa sentencia, la autoridad no ha procedido a retirar las mototaxis”.

“A raíz de esta resolución de la SCJN la Subsecretaría de Movilidad no ha emprendido ningún operativo, hasta el día de hoy, no se ha realizado ninguna acción de parte de la autoridad en ninguno de los municipios”, dijo Navarro Mendoza.

Cebe mencionar que diversos líderes de los sitios de alquiler afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), interpusieron un amparo ante la justicia federal, exigiendo el retiro de los mototaxis, por considerar que estaban operando fuera de la ley, al no tener ningún permiso, ni contar con ninguna concesión, la cual es facultad exclusiva del o la titular del Poder Ejecutivo, además de no estar contemplado este tipo de servicio en la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima.

Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les concedió la razón, dijo Navarro Mendoza, este debe ser el antecedente para la Subsecretaría de movilidad y debe implementar operativos en los diez municipios del Estado, para que sean retiradas este tipo de motos adaptados, que no solamente están poniendo en riesgo a la población que las utiliza, sino que están operando fuera de la legalidad.

“Ante esa resolución de la Suprema Corte, Movilidad debería implementar, junto con los Ayuntamientos o con quien tenga que hacerse, para meter orden y con ello restaurar el orden, porque están operando de manera irregular, y que han ido a la alza derivado de que no hay una autoridad que haga valer la ley, este caso la de Movilidad Sustentable del estado, en donde existe esa prohibición específica para la circulación de mototaxis”.

Desde el punto de vista ambos líderes de los taxistas, la proliferación de mototaxis en el Estado, ha sido por la corrupción imperante.

Afirmó Navarro Mendoza aron que ante la resolución de la Suprema Corte, “estamos esperando que la autoridad implemente ya los operativos y de no ser así, nosotros la próxima semana ya estaremos viendo acciones para presionar y que se aplique la ley, porque cada vez salen más y más mototaxis. Nosotros queremos que ya apliquen la ley y que no pongan el pretexto de que están amparados, porque al resolver la Suprema Corte ya no hay pretextos para que la autoridad los pueda retirarlos, tienen todo a su favor para que puedan implementar los operativos”.