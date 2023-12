¿Y VIRGILIO MENDOZA?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Virgilio Mendoza Amezcua sigue siendo un cuadro político estatal importante en la entidad, quieran o no reconocerlo, porque tiene consenso por ello logró buena votación en términos generales en el 2018, al igual que el MC, y nadie duda de que hizo un buen trabajo de presidente municipal en Manzanillo, a tal grado que logró consolidar su continuidad con una mujer como parte de su equipo, su amiga, la ex alcaldesa Gaby Benavides Cobos, quien inclusive es hoy senadora por Colima, pero el liderazgo de Virgilio Mendoza no está únicamente en el puerto, sino también en Armería, Tecomán y Minatitlán en donde gobernó el Verde, y tiene amistades en toda la entidad lo que le ha permitido inclusive contender por la gubernatura, a pesar de que ha sufrido los embates de las traiciones de los supuestos amigos que han sido gobernadores.

Si recordamos parte de la historia política, hubo un convivio en el puerto organizado por Virgilio Mendoza siendo presidente municipal de Manzanillo, allí estuvieron varios panistas y priístas distinguidos para festejar un supuesto pacto que hicieron entre Virgilio Mendoza y Nacho Peralta para que se le apoyara a Nacho en ganar la gubernatura, renunciando así Virgilio a su misma aspiración, con el compromiso de que una vez que terminara la gestión de Nacho Peralta, apoyaría éste al final a Virgilio en la sucesión estatal, pero absurdamente una vez que ganó le dieron la espalda, no respetaron las dos Secretarías o Direcciones que habían acordado, y así Virgilio fue marginado en su mandato en lugar de recibir respaldo, por ello buscó otra alternativa en diferente partido y logró de todos modos ser el candidato a gobernador por el Verde Ecologista, él deseaba competir y lo logró, al igual jaló a nuevos cuadros y a los marginados de ex priístas y ex panistas.

Recientemente Virgilio Mendoza y Gaby Benavides han recibido un fuerte golpeteo político del grupo en el poder del Ayuntamiento de Manzanillo, para bajarles su influencia y popularidad, porque si no la tuvieran, no los mencionarían para nada, lo hacen para en caso de que alguno de ellos intente ser candidato de nuevo a la alcaldía o a otro cargo en Manzanillo, y así bajan también la posibilidad de Rosy Bayardo ya que ellos la apoyan también, Rosy será la virtual candidata a la alcaldía por Morena conjuntamente con el Verde, el PT y PES a la presidencia municipal, más sin embargo ambos, ni Virgilio ni Gaby, no le entraron a los dimes y diretes del fuego amigo, porque supuestamente son aliados de Morena, pero parece que hay en el puerto dos partidos Morena, la Morena de Manzanillo que quizás es de Taiwan y la Morena de la capital que es la original, ya que desde la capital les cerraron las puertas para que contendieran y quizás hagan alianza con la oposición, por ello estará en riesgo la sucesión municipal.

Para la sociedad colimense y más para los priístas y panistas tanto Virgilio Mendoza como el mismo Leoncio Morán Sánchez “Locho” fueron los verdaderos culpables para que ganara en parte Indira Vizcaíno con Morena, pues dividieron la votación estatal y pareciera que fue ese el objetivo de fondo desde el centro del país, pues las negociaciones de las cúpulas son maquiavélicas, quizás por ello ahora “Locho” será el candidato a diputado federal en el primer distrito por la alianza que encabeza Morena y por otra parte Virgilio con Gaby representarán la región de Manzanillo, los juegos cupulares de Morena, PT, Verde, y ahora el MC nacional que se entregó a Morena solo buscan el poder federal.

“Haiga sido como haiga sido” pero Virgilio Mendoza desde que se decidió la gubernatura por Indira Vizcaíno ha tratado de cobijarse y coordinarse con la gobernadora y con su equipo de Morena, jamás ha realizado una crítica al gobierno estatal y sigue ofreciendo respaldo del Verde a Morena sin condición, no a la oposición, más sin embargo no hemos visto reciprocidad alguna de Morena hacia Virgilio en el escenario político estatal, recientemente se anunció que el segundo espacio de la senaduría es de nuevo para el Verde Ecologista, pero esta decisión es del nacional no local, el primer espacio es para el PT, eso significa que nuevamente Gaby Benavides podría reelegirse como senadora y Virgilio quedar fuera como lo está hoy.

¿VIRGILIO PARA SENADOR O DIPUTADO LOCAL PLURINOMINAL?

La esperanza de Virgilio Mendoza posiblemente es que los espacios siglados en México sean respetados y que el PT designara a Evangelina Bustamente Morales esposa del senador Joel Padilla para que sea ahora ella la candidata a la senaduría, para que por razón de género a Virgilio se le dé así la oportunidad de competir por la senaduría, pero el PT ya la tiene en la bolsa y es casi seguro que Joel Padilla se reelegirá, para ello ha trabajado también o ¿Será diputado local plurinominal? o ¿Parte del gabinete estatal?, por tal motivo aquí cabe la pregunta ¿Y Virgilio Mendoza?

