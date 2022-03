Will Smith golpeó al presentador Chris Rock durante premios Oscar

CN COLIMANOTICIAS

Los Ángeles, Ca.- La ceremonia del Oscar vivió un momento incómodo que desconcertó tanto a los presentes en el Dolby Theater como a los televidentes alrededor del mundo cuando Will Smith insultó y golpeó al presentador Chris Rock, luego de que una broma del comediante en contra de Jada Pinkett Smith se saliera de control.

Por algunos instantes, la gente se preguntaba si la situación había sido real o actuada, pero ante el rostro de disgusto de Jada y las palabras altisonantes de Will, quedó claro que su reacción fue cien por ciento legítima.

A Will Smith le colmaron el vaso en la ceremonia del Oscar cuando Chris Rock hizo una broma más acerca de él y su esposa Jada Pinkett Smith, antes de presentar el Oscar a Mejor Documental.

#ChrisRock’s “G.I Jane” joke didn’t go over too well at the #Oscars… pic.twitter.com/u8nOL73OGI

— Access Hollywood (@accesshollywood) March 28, 2022