VOTO DE CONFIANZA A LA LX LEGISLATURA

La tolerancia es un crimen cuando

lo que se tolera es la maldad.

THOMAS MANN.

Por: Manuel Olvera Sánchez

El pasado 30 de septiembre del año en curso concluyo sus tareas legislativas la LIX legislatura, se va una legislatura en al cual el común denominador fue el desorden, en la cual si bien es cierto la conformaron personajes que ya habían desarrollado ese tipo de actividades, también es cierto que hubo legisladores que nunca estuvieron acordes a lo que hoy en día se demanda en ese tipo de cometidos.

Poco se conoce de iniciativas en las cuales se procurará el bienestar del pueblo, se enfocaron a temas de interés personal, y las pocas iniciativas legislativas no pasaron de ser eso, solo iniciativas que hoy en día se encuentran en la “congeladora legislativa”, reformas legislativas que se quedaron en el tintero ante la poca o nula visión de la mayoría de los tribunos, lo cual derivo en pocos o nulos resultados que la ciudadanía esperaba.

La actual legislatura tendrá la valiosa oportunidad de acreditar que no “son iguales” como la mayoría de los que acaban de concluir, tendrán tiempo para analizar, modificar y aprobar un presupuesto de egresos acorde a la visión de gobierno que persigue la Gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva, y más importante aún, un presupuesto que cubra las necesidades básicas que la sociedad colimense está reclamando como lo son la seguridad pública, educación, salud y otras, expectativas que se esperan del próximo gobierno del estado.

Colima requiere un poder legislativo que haga valer la división de poderes, que la historia los recuerde como una legislatura comprometida con el pueblo y no una legislatura mediocre, que promueva el clientelismo y peor aún, subordinada al poder ejecutivo ya que de ser así los resultados no serán los esperados por la ciudadanía, testimonios hay bastantes en el sentido de que ese tipo de acciones en nada benefician, al contrario, basta ver el actual gobierno que está por concluir.

Colima no puede esperar más, ya se ha perdido demasiado tiempo, el poder legislativo debe dejar de ser un poder subordinado a los intereses del gobernante en turno, no debe prestarse a posturas demagógicas como señalar que se suspenden con cargo al erario el pago de telefonía celular a funcionarios, ahorros en papelería y combustible, lo anterior no representa ni el 0.01% del presupuesto en un ejercicio fiscal.

El poder legislativo debe cumplir con otras tareas que son fundamentales para generar condiciones de crecimiento económico, deberá hacer una realidad la división y el equilibrio en los poderes legislativo y ejecutivo, que el totalitarismo que se ha vuelto una costumbre en el cual el poder ejecutivo era el poder de los poderes sea sepultado por el bien de los colimenses.

A la Gobernadora Electa Indira Vizcaíno Silva le conviene tener un poder legislativo que la apoye señalándole lo que a juicio de los diputados le conviene más a los colimenses, ella está convencida de que el totalitarismo del gobernante en turno sobre los diputados no es sano, esta enterada que cuando se tiene un poder legislativo a modo en el cual no existe la crítica constructiva los perjudicados son el pueblo.

Los diputados integrantes de la LX legislatura no dudo que cuenten con las capacidades y talento suficientes para dictar una agenda que efectivamente atienda las múltiples tareas que han quedad pendientes para los colimenses, deberán privilegiar la elaboración de leyes y ordenamientos que tengan consecuencias en todas y cada una de las políticas públicas, situación que la anterior legislatura fue omisa al grado de pasar de mala a la más terrible que ha vivido la sociedad colimense.

La Gobernadora Electa Indira Vizcaino Silva está consciente del grado de ingobernabilidad que existe en nuestro estado derivado a la crisis económica en la que lo ha metido la actual administración estatal y en gran medida obedece al grado de complicidad en la cual actuaron la mayoría de los legisladores de la pasada legislatura, situación que ha originado no pagarles a los elementos de seguridad pública, a los docentes y sumándole los delitos de alto impacto, los feminicidios, robos y una infinidad de delitos.

Hoy es el momento de que los actuales diputados saquen la casta y suban a tribuna a defender a los colimenses, que quede constancia en el diario de debates que están legislando de verdad y no bajo simulaciones, que justifiquen el cobro de sus dietas, que no se prostituyan como lo hicieron algunos legisladores de la pasada legislatura, que no sean diputados mediocres que solo asisten a calentar la curul y a pensar en solo llenar sus bolsillos de dinero a costa del noble pueblo colimense.

Si bien es cierto que la LX legislatura tendrá la magnífica oportunidad de hacer una tarea digna de ser reconocida por la historia, también es cierto que tres años no le bastaran para atender los múltiples rezagos en materia legislativa le han sido heredados, sin embargo, cuenta con legisladores que en ocasiones anteriores han dejado constancia del buen trabajo legislativo como lo es el Diputado Roberto Chapula de la Mora y jóvenes que cuentan con la preparación suficiente y vocación de servicio como lo es la Diputada Kate Castillo.

Los colimenses votamos y confiamos en los 25 diputados integrantes de la LX legislatura con la firme idea de que contribuirán de forma integral con la Gobernadora Electa Indira Vizcaíno Silva en transformar a Colima, sin embargo, de ellos dependerá dignificar la noble tarea que significa ser representante popular.

La Gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva deberá designar a un liderazgo nato que cuente con la capacidad política que le permita lograr acuerdos con la actual legislatura, que a nombre de ella los legisladores estén conscientes de que la cultura política de la compra de voluntades hoy en día no prevalecerá, que las viejas prácticas no dictaran el destino de los colimenses.

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

Facebook: mañe Olvera sanchez

Twiter:@manolsa

[email protected]