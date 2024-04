VIRIDIANA VALENCIA ESTARÁ EN LAS BOLETAS

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Así como logró Margarita Moreno estar en la contienda electoral en la lucha por la capital del estado a base de argucias legaloides, también Viridiana Valencia asegura que logrará estar en las boletas electorales, ya que el Ayuntamiento de Colima le negó la constancia de su residencia, por eso impugnó la resolución de la negativa del Consejo Municipal Electoral para recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

INDEBIDAMENTE LE NEGARON SU RESIDENCIA

Una cosa es clara no en términos jurídicos, Margarita Moreno sí estaba obligada a darle administrativamente la constancia a Viridiana de su residencia como la pedía con los testigos vecinales a pesar de la expedición del documento expedido en Tecomán de fecha del 2021 de que allá residía, porque puede ser nulo aquél documento y porque la nueva constancia de residencia debería discutirse o valorarse en un tribunal, pues la alcaldesa no era la indicada para juzgarla, al igual que le ocurrió a la misma Margarita Moreno con el IEE, pues el Instituto Electoral le negó al principio su tentativa de registro como candidata también y no por no haber renunciado al PRI a tiempo, sino porque participaba en actos priístas, cuando en realidad quien debe de impugnar y oponerse son los partidos opuestos con documentos que acrediten que no tienen derecho por las partes contrarias, pero nos ser juez y parte. Ojalá los abogados de los partidos se pongan truchas, pero más los tribunales electorales, pero en México todo se puede, además sería bueno que las dos mujeres participen conjuntamente con Riult Rivera para que se ponga bueno el ambiente.

FUE UN FRACASO EL DEBATE PRESIDENCIAL

Para millones de mexicanos el debate presidencial fue un verdadero fracaso, porque nos desilusionó debido a sus ataques personales sistemáticos, hubo un esquema acartonado y se acusaron con mentiras y verdades, los dimes y diretes confunden a la gente si están muy cargados, la realidad es que no realizaron propuestas claras para enderezar el barco en materia de seguridad pública, ni en salud, ni en favor del campo ni en otros rubros trascendentes, y es totalmente falso que uno de ellos, ya sea Xóchitl, Sheinbaum o Maynes hayan mostrado un triunfo, porque la percepción fue engañosa y ninguno supo aprovechar la máxima tribuna para definir los votos, y no creemos en las encuestas triunfalistas amañadas, tendenciosas y sobre todo pagadas por los partidos.

Los seguidores de los candidatos y de los partidos podrán ser engañados o autoengañarse sin valorar todo el escenario, pero la realidad es que ninguno de los tres aprovechó la máxima tribuna con dos horas de tiempo para exponer sus cualidades como candidatos y convencernos cuál es la mejor alternativa para México. Cada uno de nosotros que lo presenciamos podemos dar nuestra mejor opinión, al margen de las tendencias políticas, pero sí coincido con los comentaristas de los medios informativos y las redes sociales de que fue un verdadero fracaso, los ataques políticos de Xóchitl debe dosificarlos, Sheinbaum repetía y repetía que gobernó bien la Ciudad de México, pero debe valorarlo los capitalinos y no ella, Maynes no debe ser todo sonrisa, pelando la mazorca, sin proponer algo importante, pues ganar la presidencia del país es algo muy serio, no de risa.

MELY ROMERO PRESENTÓ 11O PROPUESTAS

Reorganizar la seguridad pública nacional y estatal, rescatar al campo colimense, mejorar los sistemas de salud pública en el Hospital, Issste e Imss, reactivar la economía a los pequeños comercios, respaldar el transporte público para mejorarlo, lograr financiación a los jóvenes emprendedores, recuperar las guarderías para las madres trabajadoras, gestionar que el puerto respalde más económicamente a Manzanillo y al estado, entre otras propuestas más, fueron dadas conocer por los candidatos del PAN y PRI con la coalición Fuerza y Corazón por México, dieron una conferencia de prensa los candidatos a legisladores federales por el PAN y el PRI.

Mely Romero fue acompañada de los candidatos a diputados federales de la zona sur Nazario Rodríguez y por la zona norte Crispín Guerra y su compañero de fórmula al senado Germán Sánchez. Buena idea tuvo Mely Romero en hacer un conjunto de propuestas de los candidatos a legisladores federales, pues es parte fundamental para saber sus compromisos con los ciudadanos, nos falta saber las propuestas de los candidatos federales de los demás partidos.

