VIRGILIO Y MELY GANAN CON SUSPENSIÓN DEL DEBATE

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Cualquier Análisis Político del escenario electoral estatal coincide que el debate suspendido le benefició más a los candidatos Virgilio Mendoza del Verde, Morena y PT y a Mely Romero Celis representando al PAN y PRI y que la gran perdedora fue definitivamente Griselda Martínez por una simple razón, pues la alcaldesa de Manzanillo es la que requería ese gran foro estatal para darse a conocer más en la zona norte del estado de Colima y lo aprovecharía para despotricar contra Virgilio y de paso contra Mely Romero.

Por tal motivo hizo bien Virgilio Mendoza al suspender su presencia al debate ante la irresponsable advertencia pública de la ex alcaldesa Griselda Martínez de que presentaría allí pruebas contra Virgilio Mendoza por ilícitos cuando fue alcalde. anunciando éso para generar más audiencia lo cual fue un error garrafal pues simplemente lo hubiera hecho, pero dudamos porque por algo no han prosperado sus denuncias ante las instancias legales lo que hacen mentir su versión y además se supone que el debate es para que puedan sustentar y exponer sus propuestas y que la ciudadanía pueda valorar las opciones, el debate no es un ring para el golpearse y descalificarse con documentación que la gente no puede valorar su autenticidad o veracidad.

Definitivamente a quien le convenía más ese debate era a solamente a Griselda Martínez pq es la que ocupa el tercer lugar según las encuestas serias analizadas, por ello Mely Romero inteligente como es, decidió igualmente suspender su asistencia también y no propiamente para apoyar a Virgilio sino más bien para evitar un evento sin estar presentes los tres contendientes como debía realizarse con los tres candidatos a senadores pero además quizás Mely evitó una confrontación personal con Griselda Martínez quien enseñó los dientes y los guantes antes de subirse al ring advirtiendo qué habría lesionados y Mely no es de golpes es más educada.

Griselda Martínez definitivamente perdió en doble sentido pq pudo darse a conocer mejor con sus propuestas pero no darse a conocer como una mujer belicosa o promotora de conflictos.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.