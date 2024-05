¡Luces en el cielo!

Rincón de la Conciencia

Por: Antonio Valdés

En esta semana experimentamos en el planeta el calentamiento de la capa terrestre y nos llevó a romper records de temperatura en casi todo el país, pero también un fenómeno natural impresionante que los científicos explicaron como una “Tormenta Geomagnética” de tipo 5 ocasionada por el sol y que baño a latitudes provocando avistamientos de “Aurora Boreales” en donde nunca se habían visto. Yo recuerdo a mi abuelito decir que el mundo se iba a acabar porque el hombre lo está destruyendo y que el cielo nos daría las señales de ese momento. Pues encontré en esta semana también algo escrito en las sagradas escrituras que habla curiosamente de ese momento en que veremos señales en el cielo:

Libro de Lucas dice: »Habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención estará cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, podrán saber que ya se acerca el reino de Dios. De cierto les digo, que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.»

El Centro de Predicción Meteorológica Espacial (SWPC) en conjunto con Instituto Geográfico Nacional (IGN) y El Centro de Predicción Meteorológica Espacial de la NASA, nos dicen que las tormentas geomagnéticas pueden afectar los sistemas de navegación como el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) y crear corrientes inducidas geomagnéticamente dañinas (GIC) en la red eléctrica y las tuberías, detalla el SWPC. Sin embargo, quienes estamos sobre la superficie de la tierra no tenemos de que preocuparnos: el campo magnético de la Tierra está ahí para protegernos de estas llamaradas cósmicas

Mi inquietud es ¿Qué pasará cuando la tierra ya no nos pueda proteger? Estamos acabando con el agua, el clima y comprobado está que el hombre ha modificado los polos magnéticos del planeta. Creo que mi abuelito leyó en su momento este fragmento de Lucas, por eso me dijo que las señales del fin del mundo serían vistas en el cielo. Ojo no estoy diciendo que es el fin, sino que son señales que nuestra generación está presenciando así que no dejemos de voltear al cielo a ver las señales de Dios, esas señales, como el Eclipse, y ahora las Auroras Boreales, será bueno tenemos que volteemos más a ver hacía el cielo.

¡Luces en el cielo!

