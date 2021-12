VENDETTA POLÍTICA

«La moral es un árbol que da moras y sirve para dos cosas: para nada y pa’pura chingada».



Gonzalo N Santos

Por José Díaz Madrigal

De los gobernadores más bribones y sinvergüenzas que ha dado este país, es sin dudarlo el potosino Gonzalo N Santos. Este siniestro personaje oriundo de la Huasteca Potosina, se enroló en su temprana juventud con los carrancistas -especialistas en el hurto y la rapiña- de ahí deriva la palabra carrancear, que nuestros políticos del presente le siguen dando tanta vigencia, que en tiempos del barbudo Venustiano.



Obregón se deshizo de Carranza a punta de balazos, asaltando la presidencia de México. Estando ya de presidente, colocó a Gonzalo N Santos en el congreso de la Unión, convirtiéndose en diputado federal incondicional del manco de Celaya. Después del asesinato de Obregón, viendo que ese grupo se desgranaba y además no eran bien vistos por Calles -el nuevo dictador- no tuvo inconveniente en alinearse totalmente al callismo.



Fue miembro fundador en 1929 del PNR, abuelo del PRI. Ese año el partido se estrenaba en una contienda presidencial, postulando a Pascual Ortiz Rubio (bautizado por el pueblo como el nopalito) llevando de contrincante para el mismo cargo al dinámico y apreciado José Vasconcelos.



Fue aquella una contienda muy dispareja, Calles había resuelto ser el poder detrás del poder y lo iba a mantener en sus manos a cualquier costo, para poner y quitar presidentes a su mero antojo; de tal modo que las elecciones nomás serían de mentiritas y con mayor razón observando que Vasconcelos, tenía enorme popularidad en todos los sectores de la sociedad.



De los esbirros lambiscones que tuvo Calles para combatir a los vasconcelistas, Santos fue quien el día de las votaciones envió a sus matones a robar urnas disparando y asustando a los votantes. El fraude se consumó provocando protestas mayormente en la capital. Santos sin problema ordenaba abrir fuego contra los manifestantes que apoyaban a Vasconcelos, causando heridos y muertos.



Los periódicos de la época, los que medio se atrevían sin mencionar a Calles -las represalias eran severas- denunciaban las atrocidades cometidas por Gonzalo N Santos y su gente, tachandolos cuando menos de actos fuera de reglas morales. Con cínico desparpajo Santos respondió a las acusaciones con el lema que lo hizo famoso: la moral es un árbol que da moras y sirve para dos cosas, para nada y pa’pura chingada.



Más tarde fue premiado con la gubernatura de su estado natal, transformándose en un tirano de horca y cuchillo.



Hace unos días al hacer entrega del premio la Flama de la Generosidad, la gobernadora dijo entre otras cosas, lo importante que resultan las instituciones de asistencia privada para Colima; ya que éstas representan con su labor, un complemento para aquello que el gobierno se queda corto. Habló también de propiciar una sociedad empática, sensible, solidaria con la colectividad; asimismo marcó énfasis en dejar de pensar como los neoliberales, que solo se preocupan del beneficio personal. Pero además mencionó palabras más, palabras menos: necesitamos trabajar sin meternos en cuestiones morales, porque si hacemos consideraciones de este tipo, no podemos avanzar. . .



Según la definición del diccionario, la moral es un ejemplo que debe seguirse para hacer el bien y evitar el mal. La moral como la justicia es un valor aceptado universalmente, de este modo las distorsiones morales de la gobernadora – sin adentrarse en corriente filosófica- rompen la fortaleza de honestidad, honor y rectitud necesarios para la buena convivencia entre gobierno y gobernados.



El escritor colimote Gabriel de la Mora, en su libro El Burócrata, da santo y seña de lo indispensables que son los burócratas de más bajo nivel y lo poco que se les reconoce su callada labor. Con maquiavélica inconsciencia el 10 de Diciembre se giró la orden desde el poder ejecutivo, de cesar en bloque a 229 trabajadores de Gobierno del Estado que habían sido basificados en la administración pasada. Por el modus operandi de la gobernadora, a leguas se nota que es una Vendetta política injusta y moralmente inaceptable; vivamente se está pisoteando los derechos laborales de personas con 15, 20, y más de 20 años en un modesto trabajo gubernamental. El fin justifica los medios, decía el cruel y sanguinario Nicolás Maquiavelo. Es esta una decisión maquiavélica, con el pretexto que se van «ahorrar miles de pesos», que es totalmente mentira y venden un discurso falso a la sociedad, cortan el sustento de cientos de familias colimotas, que van a tener una triste Navidad. Por cierto, los abogados asesores y funcionarios nuevos, con desprecio a los colimenses, pues son chilangos recién llegados a este lindo Colima, solo tienen el mérito de obedecer y saber aplaudir; pero cargados de ignorancia, indolencia, prepotencia mal atienden y entienden su función, y perjudican incluso, a la propia gobernadora «Nuestra Colima».



Sí en verdad la gobernadora tuviera la voluntad de hacer correctamente lo que se propone, con acciones equitativas, imparciales y justas, con un buen oficio político e inteligente, sería revisando caso por caso y los que no cumplan con los requisitos establecidos, se les liquide conforme a la ley. El gobierno tiene maneras de buscar «ahorros» por otras vías; como disminuyendo los abundantes gastos innecesarios que dijeron en campaña y usaron para convencer a sus votantes, y resultó más viajera que el anterior, así como también observar con verdadera conciencia el asunto de los dobles sueldos y de los aviadores, quienes por cierto ya inician aparecer en este nuevo gobierno de «Nuestra Colima», eso que dicen ser diferentes.



Mientras tanto Martín Flores Castañeda, queda opacado, enmudeció y con la impresión de que deja en el abandono a los trabajadores, pero sospechosamente ni un leve aleteo dio por sus representados, como si lo hizo en otras ocasiones.