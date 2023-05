Venderán terrenos, pedirán prestado y adelanto de participaciones para pagar a sindicalizados de Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Durante una sesión ordinaria de Cabildo se aprobó este jueves la solicitud de un crédito de 6.5 millones de pesos, un adelanto de participaciones hasta por 20 millones y la incorporación para la venta al Gobierno del Estado de tres terrenos (valuados en aproximadamente 26 millones de pesos), recursos que serán destinados para pagar adeudos que se tienen con la clase trabajadora del Ayuntamiento, DIF y Comapat, además que en la misma sesión, se aprobó una donación de 40 mil pesos para el festejo del Día de la madre sindicalizada.

Tras el convenio entre el alcalde Elías Lozano y el sindicato de trabajadores del municipio, se presentaron los puntos de acuerdo solicitados por el tesorero municipal, Armando Zamora González, fueron exhibidos por la presidenta de la Comisión de hacienda en el cabildo, la regidora Laura Montes Camacho, quien previo a exponer la situación recordó al alcalde que el pasado 14 de febrero dio una rueda de prensa donde hablaba de la firma de un convenio que aseguró se iba a pagar con recursos propios del ayuntamiento.

“Cuando vi esa declaración me sorprendí y pensé de dónde íbamos a pagar porque en la cuesta pública yo no veía el ahorro que dijo porque era una administración austera, el presidente negó que se requiriera el apoyo de los regidores, hago esta expresión con respeto porque no se declara lo que realmente está pasando”.

Y sobre estos acuerdos presentados en sesión de Cabildo, bajo el dictamen 007-2023 de la Comisión de hacienda a solicitud del tesorero Carlos Zamora, se autorizó por unanimidad la contratación de un financiamiento a corto plazo con la banca de desarrollo o instituciones de crédito, por 6.5 millones de pesos (pagaderos a 12 meses) que serán utilizados para cubrir los compromisos entre el ayuntamiento y el sindicato por un convenio elevando a categoría de laudo 133 laboral depositado en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE), por lo que será exclusivamente para las necesidades mencionadas.

En el dictamen, el 008-2023, se autorizó la solicitud del tesorero para un adelanto de participaciones al Estado a través de la secretaría de planeación y finanzas, este sería por la suma de 20 millones de pesos que también serán utilizados para los compromisos con el sindicato de trabajadores y se propone liquidar en un plazo de 5 meses o en su caso de manera anticipada, si el municipio cuenta con la disponibilidad financiera.

Otro de los puntos de acuerdo que se aprobó para completar el recurso para pagar a los trabajadores, fue la incorporación anticipada de tres lotes en el fraccionamiento San Ramón con una extensión aproximada de 1 hectárea (entre los tres) que corresponden a las áreas de sesión antes destinados para la construcción de una escuela primaria, un jardín de niños y una unidad de medicina familiar, pero ahora serán vendidos para la construcción de un complejo de oficinas administrativas del Gobierno del Estado.

Montes Camacho recordó a manera de antecedente que fue en el periodo 2012-2015 de Tito Vázquez, cuando se realizó la firma del convenio origen con la clase trabajadora por la cantidad de 50 millones de pesos, derivado de la falta de cumplimiento de diversas prestaciones laborales, que el 2 de junio 2015 (a la firma del convenio) el municipio entregó la cantidad de 17 millones 500 mil pesos al sindicato, quedando pendientes 32 millones 500 mil pesos.

Dijo que a partir de esa fecha, los trabajadores han realizado diversas acciones legales y resistencia civil para lograr el pago, para luego realizar un nuevo convenio con Elías Lozano el pasado 13 feb 2023 a fin de liquidar los 32 millones 500 mil pesos reconocidos y no pagados, “se comprometen a cubrir el monto con ministraciones hasta el 15 de abril, fecha que ya pasó y no se cumplió”.

Laura Montes expuso que la idea de estas autorizaciones, tanto el adelanto participaciones como el crédito y la venta del terreno, es tener liquidez de manera inmediata, “se supone que la venta del terreno va servir para pagar el crédito y el adelanto de participaciones, por eso en los dictámenes viene la posibilidad de pagarse de manera adelantada”.

A solicitud del alcalde Elías Lozano, el cabildo autorizó un apoyo por la cantidad de 40 mil pesos para el festejo social del día de la madre a las mamás sindicalizadas.