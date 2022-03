Urgente la creación de guarderías para madres trabajadoras

*Regidora del Partido Verde Yolanda Llamas García pide que operen en el municipio guarderías.

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Tras el lamentable accidente donde 4 jornaleros agrícolas perdieron la vida, entre ellos dos mujeres, la regidora del Partido Verde Yolanda Llamas García se pronunció a favor de que operen en el municipio guarderías para madres trabajadoras del campo.



Yolanda Llamas, lamentó la situación que atraviesan cientos de madres tecomenses que se ven obligadas a llevarse a sus hijos al trabajo, como el caso de quienes laboran en el campo y se vieron envueltas en un accidente algo que dijo, evidencia la falta que hacen las guarderías a las que se niega apoyar el gobierno federal.



“Lo mejor son las guarderías, es lo que hemos peleado como servidores públicos, que vuelvan las guarderías, pero desgraciadamente nomás dicen del gobierno federal que no hay presupuesto, las quitó. Como madre las entiendo, se llevan a sus hijos porque no hay con quien dejarlos y preferible cargarlos con uno. No hay de otra, los estás viendo y les das de comer” señaló.



A manera de ejemplo señaló como las mujeres que trabajan en los tianguis tienen debajo de la mesa tienen a sus bebés “respeto y me gusta esa manera de estar al pendiente de tus hijos, pero lo ideal son las guarderías, lamentablemente con el mismo sueldo no te ajusta para pagarle a alguien de confianza que te los cuide, el dilema en que se ven ellas es: o pago o como”.



Admitió que como madre trabajadora se debería exigir un transporte seguro para no arriesgar a los niños “pero no se puede y se los llevan porque es preferible tenerlos aun lado que dejarlos en una casa donde no sabes si van a comer, si el tío abusa de ellos o que les pase algo, tus hijos contigo, muchas veces pensamos que lo más seguro es cargar con ellos”.